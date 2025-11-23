Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1

Неудачный старт Норриса

Лидер чемпионата Ландо Норрис ("Макларен") начинал гонку с поул-позиции, но допустил ошибку в борьбе с Ферстаппеном уже на старте.

Британец пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла из "Мерседес".

В итоге топ-3 в гонке составили: Ферстаппен, Норрис и Расселл.

Пиастри теряет темп

Напарник Норриса по "Макларен" Оскар Пиастри, который возглавлял личный зачет на старте сезона, снова не впечатлил.

Стартуя пятым, он не вмешался в борьбу за подиум и финишировал четвертым. Теперь Пиастри отстает от Норриса в общем зачете уже на 30 очков за два этапа до финиша сезона.

Прорывы Антонелли и Хэмилтона

Стоит отметить сильную гонку Андреа Кими Антонелли. Пилот "Мерседес" стартовал лишь 17-м и имел штраф в 5 секунд, но сумел прорваться к пятому месту.

Улучшил позиции и Льюис Хэмилтон, который накануне впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Пилот "Феррари" начинал с 20-й стартовой позиции, быстро отыграл несколько мест и завершил гонку в топ-10.

Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Расселл.

Гран-при Лас-Вегаса, результаты гонки

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 50 кругов Ландо Норрис ("Макларен") +20,741 Джордж Рассел ("Мерседес") +23,546 Оскар Пиастри ("Макларен") +27,650 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30,488 Шарль Леклер ("Феррари") +30,678 Карлос Сайнс ("Уильямс") +34,924 Изак Аджар ("Рэйсинг Буллз") +45,257 Нико Хюлькенберг ("Заубер") +51,134 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59,369 Эстебан Окон ("Хаас") +1.00,635 Оливер Бермен ("Хаас") +1.10,549 Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.25,308 Юки Цунода ("Ред Булл") +1.26,974 Пьер Гасли ("Альпин") +1.31,702 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1 круг Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг

Сошли:

Алекс Албон ("Уильямс")

Габриэль Бортолето ("Заубер")

Ланс Стролл ("Астон Мартин")

Что дальше

В сезоне-2025 осталось лишь два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).

Ситуация в борьбе за чемпионство сейчас такова:

Ландо Норрис ("Макларен") - 408 баллов Оскар Пиастри ("Макларен") - 378 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366

Все трое претендентов еще сохраняют шансы на чемпионство. Однако именно Норрис может досрочно оформить титул уже на следующем этапе.