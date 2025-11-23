Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1

В американском Лас-Вегасе завершилась гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Лидер чемпионата Ландо Норрис ("Макларен") начинал гонку с поул-позиции, но допустил ошибку в борьбе с Ферстаппеном уже на старте.
Британец пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла из "Мерседес".
В итоге топ-3 в гонке составили: Ферстаппен, Норрис и Расселл.
Напарник Норриса по "Макларен" Оскар Пиастри, который возглавлял личный зачет на старте сезона, снова не впечатлил.
Стартуя пятым, он не вмешался в борьбу за подиум и финишировал четвертым. Теперь Пиастри отстает от Норриса в общем зачете уже на 30 очков за два этапа до финиша сезона.
Стоит отметить сильную гонку Андреа Кими Антонелли. Пилот "Мерседес" стартовал лишь 17-м и имел штраф в 5 секунд, но сумел прорваться к пятому месту.
Улучшил позиции и Льюис Хэмилтон, который накануне впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Пилот "Феррари" начинал с 20-й стартовой позиции, быстро отыграл несколько мест и завершил гонку в топ-10.
Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Расселл.
Гран-при Лас-Вегаса, результаты гонки
Сошли:
В сезоне-2025 осталось лишь два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).
Ситуация в борьбе за чемпионство сейчас такова:
Все трое претендентов еще сохраняют шансы на чемпионство. Однако именно Норрис может досрочно оформить титул уже на следующем этапе.
