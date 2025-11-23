ua en ru
Вс, 23 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1

Воскресенье 23 ноября 2025 11:08
UA EN RU
Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1 Фото: Макс Ферстаппен (x.com/F1)
Автор: Андрей Костенко

В американском Лас-Вегасе завершилась гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Неудачный старт Норриса

Лидер чемпионата Ландо Норрис ("Макларен") начинал гонку с поул-позиции, но допустил ошибку в борьбе с Ферстаппеном уже на старте.

Британец пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла из "Мерседес".

В итоге топ-3 в гонке составили: Ферстаппен, Норрис и Расселл.

Пиастри теряет темп

Напарник Норриса по "Макларен" Оскар Пиастри, который возглавлял личный зачет на старте сезона, снова не впечатлил.

Стартуя пятым, он не вмешался в борьбу за подиум и финишировал четвертым. Теперь Пиастри отстает от Норриса в общем зачете уже на 30 очков за два этапа до финиша сезона.

Прорывы Антонелли и Хэмилтона

Стоит отметить сильную гонку Андреа Кими Антонелли. Пилот "Мерседес" стартовал лишь 17-м и имел штраф в 5 секунд, но сумел прорваться к пятому месту.

Улучшил позиции и Льюис Хэмилтон, который накануне впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Пилот "Феррари" начинал с 20-й стартовой позиции, быстро отыграл несколько мест и завершил гонку в топ-10.

Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Расселл.

Гран-при Лас-Вегаса, результаты гонки

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 50 кругов
  2. Ландо Норрис ("Макларен") +20,741
  3. Джордж Рассел ("Мерседес") +23,546
  4. Оскар Пиастри ("Макларен") +27,650
  5. Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30,488
  6. Шарль Леклер ("Феррари") +30,678
  7. Карлос Сайнс ("Уильямс") +34,924
  8. Изак Аджар ("Рэйсинг Буллз") +45,257
  9. Нико Хюлькенберг ("Заубер") +51,134
  10. Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59,369
  11. Эстебан Окон ("Хаас") +1.00,635
  12. Оливер Бермен ("Хаас") +1.10,549
  13. Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.25,308
  14. Юки Цунода ("Ред Булл") +1.26,974
  15. Пьер Гасли ("Альпин") +1.31,702
  16. Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
  17. Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг

Сошли:

  • Алекс Албон ("Уильямс")
  • Габриэль Бортолето ("Заубер")
  • Ланс Стролл ("Астон Мартин")

Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1

Что дальше

В сезоне-2025 осталось лишь два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).

Ситуация в борьбе за чемпионство сейчас такова:

  1. Ландо Норрис ("Макларен") - 408 баллов
  2. Оскар Пиастри ("Макларен") - 378
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366

Все трое претендентов еще сохраняют шансы на чемпионство. Однако именно Норрис может досрочно оформить титул уже на следующем этапе.

Ранее мы писали, в какой стране может состояться один из новых этапов Гран-при-2026.

Кроме того, узнайте, когда и как гран-при Формулы-1 возвращается в Аргентину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
Новости
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Россия ночью запустила по Украине почти сотню дронов: как отработала ПВО
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте