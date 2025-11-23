Ферстаппен триумфует, Норрис приближается к чемпионству: как прошел Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1
В американском Лас-Вегасе завершилась гонка 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
Неудачный старт Норриса
Лидер чемпионата Ландо Норрис ("Макларен") начинал гонку с поул-позиции, но допустил ошибку в борьбе с Ферстаппеном уже на старте.
Британец пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла из "Мерседес".
Это DRAMATIC первый поворот в Лас-Вегасе- Formula 1 (@F1) 23 ноября 2025 г.
Вот как разворачивался старт гонки!!! #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MbO09PnqwI
В итоге топ-3 в гонке составили: Ферстаппен, Норрис и Расселл.
Пиастри теряет темп
Напарник Норриса по "Макларен" Оскар Пиастри, который возглавлял личный зачет на старте сезона, снова не впечатлил.
Стартуя пятым, он не вмешался в борьбу за подиум и финишировал четвертым. Теперь Пиастри отстает от Норриса в общем зачете уже на 30 очков за два этапа до финиша сезона.
Прорывы Антонелли и Хэмилтона
Стоит отметить сильную гонку Андреа Кими Антонелли. Пилот "Мерседес" стартовал лишь 17-м и имел штраф в 5 секунд, но сумел прорваться к пятому месту.
Улучшил позиции и Льюис Хэмилтон, который накануне впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Пилот "Феррари" начинал с 20-й стартовой позиции, быстро отыграл несколько мест и завершил гонку в топ-10.
Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Расселл.
Гран-при Лас-Вегаса, результаты гонки
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 50 кругов
- Ландо Норрис ("Макларен") +20,741
- Джордж Рассел ("Мерседес") +23,546
- Оскар Пиастри ("Макларен") +27,650
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30,488
- Шарль Леклер ("Феррари") +30,678
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +34,924
- Изак Аджар ("Рэйсинг Буллз") +45,257
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +51,134
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59,369
- Эстебан Окон ("Хаас") +1.00,635
- Оливер Бермен ("Хаас") +1.10,549
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин") +1.25,308
- Юки Цунода ("Ред Булл") +1.26,974
- Пьер Гасли ("Альпин") +1.31,702
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
- Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
Сошли:
- Алекс Албон ("Уильямс")
- Габриэль Бортолето ("Заубер")
- Ланс Стролл ("Астон Мартин")
Что дальше
В сезоне-2025 осталось лишь два этапа - в Катаре (30 ноября) и финальный - в Абу-Даби (7 декабря).
Ситуация в борьбе за чемпионство сейчас такова:
- Ландо Норрис ("Макларен") - 408 баллов
- Оскар Пиастри ("Макларен") - 378
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 366
Все трое претендентов еще сохраняют шансы на чемпионство. Однако именно Норрис может досрочно оформить титул уже на следующем этапе.
