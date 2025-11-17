UA

Феноменальний Холанд витягнув Норвегію на мундіаль, оновивши бомбардирські рекорди

Фото: Ерлінг Холанд у складі збірної (x.com/nff_landslag)
Автор: Андрій Костенко

Форвард збірної Норвегії Ерлінг Холанд не просто вивів свою команду напряму на чемпіонат світу-2026. Він відзначився одразу декількома бомбардирськими досягненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Наздогнав Левандовського

Оформивши дубль у грі проти Італії (4:1), норвежець довів свій бомбардирський доробок у кваліфікації ЧС до 16 м'ячів.

Таким чином Холанд повторив рекорд Роберта Левандовського, встановлений у відборі на ЧС-2018. Щоправда, поляку для цього знадобилось 10 матчів, тоді як норвежцю –  8.

Безперервна серія

Холанд також продовжив свою унікальну результативну серію – він забивав у кожному матчі кваліфікації вісім поєдинків поспіль.

12 з 16-ти голів норвежець провів у другій частині відбіркового циклу. 5 з них – під час розгрому збірної Молдови (11:1).

Це другий показник в історії європейського відбору. Попереду лише португалець Педру Паулета, який мав дев'ять матчів із голами поспіль у 2001–2004 роках.

Ідеальна Норвегія

Завдяки голам Холанда та стабільній грі, збірна Норвегії гарантувала собі пряму путівку на ЧС-2026.

Команда виграла всі вісім матчів групового етапу, оформивши ідеальний результат  - 24 очки із 24-х можливих та різницю голів 37:5.

"Вікінги" випередили у групі Італію, Ізраїль, Естонію та Молдову, а вихід на чемпіонат світу став для країни першим із 1998 року.

Найкращий бомбардир відбору

25-річний Холанд очолює список бомбардирів кваліфікації з великим відривом. Його 16 голів –  найвищий показник серед усіх гравців, які беруть участь у європейському відборі.

Найкращі бомбардири європейської кваліфікації ЧС-2026

  • Ерлінг Холанд (Норвегія) – 16
  • Марко Арнаутовіч (Австрія) – 8
  • Мемфіс Депай (Нідерланди) – 8
  • Гаррі Кейн (Англія) – 8
  • Кевін Де Брюйне (Бельгія) – 6
  • Андрей Крамаріч (Хорватія) – 6
  • Мікель Меріно (Іспанія) – 6

Зазначимо, що найкращими бомбардирами збірної України у цій кампанії наразі є Олексій Гуцуляк та Руслан Маліновський, на рахунку яких по 3 голи.

Раніше ми навели повний список команд, які вже вийшли на чемпіонат світу-2026.

Також дізнайтеся усіх потенційних суперників збірної України в плей-офф ЧС-2026.

