Феєричне повернення "Танців з зірками": всі виступи учасників (відео)

Учасники "Танців з зірками" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Відбулася прем'єра нових "Танців з зірками" - спеціального випуску, у якому на паркет вийшли 12 пар. І судді вже виставили оцінки.

РБК-Україна розповідає, якими були виступи учасників та скільки їм поставили судді.

Всі виступи учасників "Танців з зірками"

Першими на паркет вийшли ведуча Неля Шовкопляс і Макс Леонов. Вони виконали Квікстеп.

 

Від суддів вони отримали такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 8
  • Могилевська - 9.

Другими свій танець показали ветеранка Руся Данілкіна та Павло Сімакін. Вони вразили пристрасною Румбою.

 

Всі судді поставили парі по 10 балів.

Третя пара. яка вийшла на паркет "Танців з зірками" - актор Павло Текучев та Анна Кареліна. Вони обрали Ча-ча-ча.

 

Від суддів актор й танцюристка отримали такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Четвертими свій танець виконали блогерка Даша Квіткова та Женя Кот. Вони показали романтичний Фокстрот.

 

Судді виставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 9.

П'ята пара - комік Василь Байдак і Надін. Вони танцювали Ча-ча-ча.

 

Оцінки суддів були такими:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 8
  • Могилевська - 10.

Шостими вийшли танцювати ведуча Наталі Солонік та Олександр Прохоров. Вони виконали Пасадобль.

 

За танець вони отримали такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Сьома пара, яка виступила на проєкті, це ведучий Нікіта Добринін та Анна Манжула. Разом вони танцювали Румбу.

 

Судді поставили їм такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Восьма пара - акторка Наталка Денисенко та Антон Нестерко. Вони виконали Самбу.

 

Від зіркового журі пара отримала такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Дев'ятими виступили ведуча Наталя Островська та Віталій Загоруйко. Вони танцювали Танго.

 

Їм поставили:

  • Монатік - 8
  • Кухар - 8
  • Дікусар - 10
  • Могилевська - 9.

Наступними свій номер представили співак Женя Галич та Яна Цибульська. Вони танцювали Пасадобль.

 

За цей виступ судді поставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Одинадцята пара "Танців з зірками" - ведучий Григорій Решетник та Юлія Сахневич. Вони показали Віденський вальс.

 

Зіркове журі виставило такі бали:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 9
  • Дікусар - 9
  • Могилевська - 10.

Ну а остання, дванадцята пара, яка "запалювала" паркет шоу, це співачка KOLA та Сергій Єфремов. Вони танцювали Танго.

 

І за цей виступ судді поставили такі оцінки:

  • Монатік - 10
  • Кухар - 10
  • Дікусар - 10
  • Могилевська - 10.

Результати голосування

Як відомо, цей випуск "Танців з зірками" був благодійним. Глядачі могли вплинути на результати голосування та доєднатися до збору коштів. 

Підсумки голосування від журі (скріншот)

Лінії для голосування глядачів будуть відкрити аж до 29 грудня. А ім'я переможців буде оголошено вже 1 січня.

