Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Феерическое возвращение "Танців з зірками": все выступления участников (видео)

Участники "Танцев со звездами" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Состоялась премьера новых "Танців з зірками" - специального выпуска, в котором на паркет вышли 12 пар. И судьи уже выставили оценки.

РБК-Украина рассказывает, какими были выступления участников и сколько им поставили судьи.

Все выступления участников "Танців з зірками"

Первыми на паркет вышли ведущая Неля Шовкопляс и Макс Леонов. Они исполнили Квикстеп.

 

От судей они получили такие баллы:

  • Монатик - 10
  • Кухар - 8
  • Дикусар - 8
  • Могилевская - 9.

Вторыми свой танец показали ветеранка Руся Данилкина и Павел Симакин. Они поразили страстной Румбой.

 

Все судьи поставили паре по 10 баллов.

Третья пара. которая вышла на паркет "Танців з зірками" - актер Павел Текучев и Анна Карелина. Они выбрали Ча-ча-ча.

 

От судей актер и танцовщица получили такие баллы:

  • Монатик - 10
  • Повар - 10
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Четвертыми свой танец исполнили блогер Даша Квиткова и Женя Кот. Они показали романтический Фокстрот.

 

Судьи выставили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 9.

Пятая пара - комик Василий Байдак и Надин. Они танцевали Ча-ча-ча.

 

Оценки судей были такими:

  • Монатик - 10
  • Повар - 8
  • Дикусар - 8
  • Могилевская - 10.

Шестыми вышли танцевать ведущая Натали Солоник и Александр Прохоров. Они исполнили Пасадобль.

 

За танец они получили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Седьмая пара, которая выступила на проекте, это ведущий Никита Добрынин и Анна Манжула. Вместе они танцевали Румбу.

 

Судьи поставили им такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 10
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Восьмая пара - актриса Наталка Денисенко и Антон Нестерко. Они исполнили Самбу.

 

От звездного жюри пара получила такие баллы:

  • Монатик - 10
  • Кухар - 10
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Девятыми выступили ведущая Наталья Островская и Виталий Загоруйко. Они танцевали Танго.

 

Им поставили:

  • Монатик - 8
  • Кухар - 8
  • Дикусар - 10
  • Могилевская - 9.

Следующими свой номер представили певец Женя Галич и Яна Цибульская. Они танцевали Пасадобль.

 

За это выступление судьи поставили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Одиннадцатая пара "Танцев со звездами" - ведущий Григорий Решетник и Юлия Сахневич. Они показали Венский вальс.

 

Звездное жюри выставило такие баллы:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Ну а последняя, двенадцатая пара, которая "зажигала" паркет шоу, это певица KOLA и Сергей Ефремов. Они танцевали Танго.

 

И за это выступление судьи поставили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Кухар - 10
  • Дикусар - 10
  • Могилевская - 10.

Результаты голосования

Как известно, этот выпуск "Танців з зірками" был благотворительным. Зрители могли повлиять на результаты голосования и присоединиться к сбору денег.

Итоги голосования от жюри (скриншот)

Линии для голосования зрителей будут открыты вплоть до 29 декабря. А имя победителей будет объявлено уже 1 января.

Танці з зіркамиНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса