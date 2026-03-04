Федишин, Байдак та Пустовіт: зірки отримали почесні нагороди від Зеленського (фото)

Хто отримав "Золоте серце"

Нагороду за значний внесок у волонтерську діяльність отримала співачка Ірина Федишин. Вона має власний благодійний фонд та дає концерти, кошти з яких спрямовує на допомогу ЗСУ та гуманітарні цілі.

Як повідомляється, за час повномасштабної війни артистка забезпечила купівлю та передачу захисникам понад 400 одиниць військової техніки та сотень одиниць важливого спорядження.

Стендап-комік і волонтер Василь Байдак відзначився новаторським форматом волонтерства, організовуючи благодійні тури та концерти і передаючи весь прибуток на підтримку українських захисників.

Також відзнаку вручили й волонтеру Сергію Стерненку, який активно збирає кошти через власні соцмережі. Він забезпечив придбання та купівлю військовим сотні тисяч дронів, серед яких перехоплювачі шахедів.



Кому вручили Орден "За заслуги" ІІІ ступеня

Почесну нагороду отримав учасник гурту "Курган & Agregat", волонтер Раміл Насіров. Колектив, як відомо, активно допомагає армії технікою, дронами та іншим обладнанням. Вони також спрямовують зароблені кошти на підтримку захисників та Сил оборони.

Акторка театру та кіно Анастасія Пустовіт теж отримала відзнаку. Після початку повномасштабного вторгнення два тижні провела в тимчасово окупованому селищі Немішаєве Бучанського району. Згодом організувала волонтерський штаб, який допомагав громаді. Відтоді активно займається волонтерством, допомагаючи ЗСУ та переселенцям.

Зірка "Тихої Нави" отримала орден (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Нагадаємо, раніше Пустовіт зізнавалася, що життя в умовах війни сильно виснажило її психіку. Зрештою зірці довелося лягти на лікування до психлікарні, після чого вона змогла повернутися до своєї діяльності.