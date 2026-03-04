Федишин, Байдак и Пустовит: звезды получили почетные награды от Зеленского (фото)

Кто получил "Золотое сердце"

Награду за значительный вклад в волонтерскую деятельность получила певица Ирина Федишин. Она имеет собственный благотворительный фонд и дает концерты, средства с которых направляет на помощь ВСУ и гуманитарные цели.

Как сообщается, за время полномасштабной войны артистка обеспечила покупку и передачу защитникам более 400 единиц военной техники и сотен единиц важного снаряжения.

Стендап-комик и волонтер Василий Байдак отличился новаторским форматом волонтерства, организуя благотворительные туры и концерты и передавая всю прибыль на поддержку украинских защитников.

Также награду вручили и волонтеру Сергею Стерненко, который активно собирает средства через собственные соцсети. Он обеспечил приобретение и покупку военным сотни тысяч дронов, среди которых перехватчики шахедов.



Кому вручили Орден "За заслуги" III степени

Почетную награду получил участник группы "Курган & Agregat", волонтер Рамил Насиров. Коллектив, как известно, активно помогает армии техникой, дронами и другим оборудованием. Они также направляют заработанные средства на поддержку защитников и Сил обороны.

Актриса театра и кино Анастасия Пустовит тоже получила награду. После начала полномасштабного вторжения две недели провела во временно оккупированном поселке Немешаево Бучанского района. Впоследствии организовала волонтерский штаб, который помогал громаде. С тех пор активно занимается волонтерством, помогая ВСУ и переселенцам.

Звезда "Тихої Нави" получила орден (фото: facebook.com/president.gov.ua)

Напомним, ранее Пустовит признавалась, что жизнь в условиях войны сильно истощила ее психику. В конце концов звезде пришлось лечь на лечение в психбольницу, после чего она смогла вернуться к своей деятельности.