Федінчик перервав мовчання після розлучення з Денисенко: "Найбільше випробування у житті"

Актор Андрій Федінчик уперше відверто висловився про складний період у своєму житті - розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, з якою його пов’язували вісім років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Федінчик зізнався, що останні місяці стали для нього справжнім випробуванням, адже він втратив усе, що вважав найціннішим - сім’ю, здоров’я та людей, яких любив.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче - здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо - це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко. Починаєш відводити погляд в бік залежностей, але не допомагає, бо зрештою ти сам з собою і тікати нікуди", - написав актор.

Андрій Федінчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Він зазначив, що нині намагається переосмислити власні помилки й знайти внутрішній баланс.

Екс-чоловік Денисенко прагне стати кращим, але визнає, що це дається нелегко.

"Але прикол в тому, що зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, тим себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто, бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше, бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюся", - підсумував актор.

Як завершився шлюб Федінчика та Денисенко

Пара розлучилася у травні після восьми років подружнього життя. У судових документах причиною зазначили "різні погляди на життя, втрату почуттів і відсутність взаєморозуміння".

Втім, пізніше історія отримала продовження у публічному просторі.

Восени актор залишив під постом колишньої дружини кілька емоційних коментарів, які згодом видалив, але вони вже встигли розлетітися мережею.

"Юрка подарував, коли я був не поряд!" - писав він.

"Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко", - додав Федінчик.

Згодом у мережі з’явилися фото, на яких Наталку Денисенко помітили разом із актором Юрієм Савранським в одному зі столичних закладів.

На знімках, оприлюднених Telegram-каналом “Злива”, видно, як акторка сидить у нього на колінах і ніжно обіймає.

Ситуація викликала резонанс, адже Савранський на той момент був офіційно одружений.

Водночас, згідно з даними судового реєстру, він уже подав на розлучення зі своєю дружиною Марленою.