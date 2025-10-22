ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Федінчик перервав мовчання після розлучення з Денисенко: "Найбільше випробування у житті"

Середа 22 жовтня 2025 12:06
UA EN RU
Федінчик перервав мовчання після розлучення з Денисенко: "Найбільше випробування у житті" Андрій Федінчік з Наталкою Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Андрій Федінчик уперше відверто висловився про складний період у своєму житті - розлучення з акторкою Наталкою Денисенко, з якою його пов’язували вісім років шлюбу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

Федінчик зізнався, що останні місяці стали для нього справжнім випробуванням, адже він втратив усе, що вважав найціннішим - сім’ю, здоров’я та людей, яких любив.

"Коли втрачаєш одне за одним все найдорожче - здоров'я, сім'ю, близьких людей тощо - це здається найбільшим випробуванням у житті. Але це лише початок. Це те, що веде до ізоляції, де ти змушений зазирнути в себе самого. Ось тут і починається найцікавіше. Бо той, кого ти споглядаєш, кардинально відрізняється від того, яким ти себе уявляв. Зазирати в себе справжнього важко. Починаєш відводити погляд в бік залежностей, але не допомагає, бо зрештою ти сам з собою і тікати нікуди", - написав актор.

Федінчик перервав мовчання після розлучення з Денисенко: &quot;Найбільше випробування у житті&quot;Андрій Федінчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Він зазначив, що нині намагається переосмислити власні помилки й знайти внутрішній баланс.

Екс-чоловік Денисенко прагне стати кращим, але визнає, що це дається нелегко.

"Але прикол в тому, що зрости до рівня того, ким ти себе уявляєш, тим себе, яким би ти пишався, ніколи не пізно. Це про вибір. Правильний вибір зробити непросто, бо він про працю над собою і ріст. Неправильний зробити легше, бо він про відвертання очей та забуття. Поки я обираю і те, і те. Але в мене є чіткий план. Якого я не завжди дотримуюся", - підсумував актор.

Як завершився шлюб Федінчика та Денисенко

Пара розлучилася у травні після восьми років подружнього життя. У судових документах причиною зазначили "різні погляди на життя, втрату почуттів і відсутність взаєморозуміння".

Втім, пізніше історія отримала продовження у публічному просторі.

Восени актор залишив під постом колишньої дружини кілька емоційних коментарів, які згодом видалив, але вони вже встигли розлетітися мережею.

"Юрка подарував, коли я був не поряд!" - писав він.

"Юрка Савранський… Він, до речі, під спідницю тобі залазив, коли я вимушено був далеко", - додав Федінчик.

Згодом у мережі з’явилися фото, на яких Наталку Денисенко помітили разом із актором Юрієм Савранським в одному зі столичних закладів.

На знімках, оприлюднених Telegram-каналом “Злива”, видно, як акторка сидить у нього на колінах і ніжно обіймає.

Ситуація викликала резонанс, адже Савранський на той момент був офіційно одружений.

Водночас, згідно з даними судового реєстру, він уже подав на розлучення зі своєю дружиною Марленою.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Розлучення Актори
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію