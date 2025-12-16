Федерер та Агассі зіграють на Australian Open: що відомо про повернення легенд

Повернення перших ракеток

Подія відбудеться 17 січня в рамках церемонії відкриття першого мейджора сезону. Компанію швейцарцю складуть ще три колишні перші ракетки світу – Андре Агассі, Патрік Рафтер та Ллейтон Г'юїт.

Це буде перший вихід Федерера на корт в Австралії з 2020 року, коли він поступився Новаку Джоковичу у півфіналі турніру.

За кар'єру Федерер виграв 20 турнірів Грендслем, зокрема шість разів ставав чемпіоном Australian Open. Саме після перемоги в Мельбурні у 2004 році він уперше очолив світовий рейтинг і згодом утримував першу позицію рекордні 237 тижнів поспіль.

Федерер – про Happy Slam

Сам швейцарець емоційно прокоментував своє повернення до Мельбурна:

"Здається, ніби минула ціла вічність із того моменту, як я придумав фразу Happy Slam для Australian Open, але я досі посміхаюся, згадуючи все, що пережив тут. Я з нетерпінням чекаю повернення, щоб знову розділити ці моменти з уболівальниками", - сказав тенісист.

Директор Australian Open Крейг Тайлі наголосив на символічності події:

"Ми раді презентувати особливу церемонію відкриття Australian Open. Наш турнір відомий інноваціями, але водночас ми є хранителями 120-річної історії, сповненої великих чемпіонів. Це перше подібне дійство і воно стане видовищним початком нового сезону", - підкреслив Тайлі.