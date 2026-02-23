Ф'юрі викреслив Усика: британець оприлюднив зухвалий план на 2026 рік

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі має намір провести 2026 рік максимально насичено. Британський боксер планує три поєдинки, повернення титулу та чергове оголошення про завершення кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю боксера каналу FurociTV.

План на три поєдинки

37-річний "Циганський король" вже визначився з графіком повернення на ринг. Перший поєдинок британця запланований на 11 квітня, де його суперником стане росіянин Арсланбек Махмудов. Ф'юрі налаштований агресивно та обіцяє впевнену перемогу. Але це буде лише початком.

"Ідеальний рік для мене – спочатку рознести Махмудова в тріски, потім розбити Ентоні Джошуа, а наприкінці року завоювати світовий титул", - поділився планами Тайсон.

Доля трилогії з Усиком

Цікаво, що Ф'юрі більше не вважає третій бій проти Олександра Усика єдиним варіантом для повернення чемпіонських поясів. Попри те, що українець двічі завдавав поразки Тайсону, британець розглядає й інших суперників для вирішального бою року.

За словами Ф'юрі, йому байдуже, у кого саме відбирати титул: у Усика чи переможця дуелі між Деніелем Дюбуа та Фабіо Вордлі. Головна мета – завершити 2026 рік у статусі чемпіона світу.

Пенсія та "воскресіння"

Британець також у своєму репертуарі заговорив про завершення кар'єри, проте знову залишив двері відчиненими.

"Після такого року я б знову пішов на пенсію. Взяв би ще два роки паузи, повернувся у 40 і зробив усе знову. Коли бокс знову помре, я повернуся, поверну все назад і приведу на свої бої найбільшу ТВ-мережу світу. Поїхали, 2026-й, ми йдемо!", - резюмував Ф'юрі.

Нагадаємо, що наразі Тайсон Ф'юрі має серію з двох поразок поспіль від Олександра Усика у 2024 році. Це суттєво вплинуло на його позиції в рейтингах суперважкої ваги.