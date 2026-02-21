ua en ru
Сб, 21 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Хижняк вперше вийде на профринг після "золота" Олімпіади - Усик особисто виведе його в бій

Субота 21 лютого 2026 19:45
UA EN RU
Хижняк вперше вийде на профринг після "золота" Олімпіади - Усик особисто виведе його в бій Олександр Хижняк (фото: Міністерство молоді і спорту України)
Автор: Катерина Урсатій

Олімпійський чемпіон Парижа Олександр Хижняк розпочинає професійну кар'єру. Титулований боксер виступить на великому вечорі боксу в Києві, організатором якого став володар трьох поясів Олександр Усик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт Usuk17.promotion у соцмережі Instagram.

Читайте: Легендарний боксер Пак'яо зустрінеться з росіянином із "чорного списку" Зеленського

Повернення "Полтавського танка" на новий ринг

Український боксер Олександр Хижняк, який здобув золоту медаль на Іграх-2024, офіційно переходить у професійну категорію.

Про цей крок повідомив Олександр Усик, чия компанія Usyk-17 Promotions організовує майбутній захід.

Усик підкреслив, що особисто відвідає подію у ролі промоутера, аби підтримати виступ титулованого співвітчизника.

Історичний дебют відбудеться 21 березня. Місцем проведення обрано комплекс Equides Club у селі Лісники під Києвом.

Деталі вечора боксу та склад учасників

Окрім дебютного поєдинку Хижняка, програма турніру передбачає захист титулів Даніелем Лапіним.

Також у ринг вийдуть інші представники національної збірної команди України.

Вболівальники зможуть переглянути поєдинки у прямому ефірі на платформі DAZN та телеканалі "Суспільне Спорт".

Амбіції та досягнення Хижняка

Нагадаємо, що на сьогодні Олександр Хижняк є одним із найуспішніших боксерів-любителів країни. У його активі "золото" Олімпіади у Парижі (2024 рік) та "срібло" Олімпійських ігор у Токіо (2020 рік).

Попри початок професійної кар'єри, раніше спортсмен висловлював намір взяти участь в Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі, щоб стати найбільш нагородженим українським олімпійцем в історії боксу.

Також дізнайтеся, як Усик може очолити рекордне боксерське шоу в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
Новини
Війна не зайшла в глухий кут: Сирський вказав на важливий момент
Війна не зайшла в глухий кут: Сирський вказав на важливий момент
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"