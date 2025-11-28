Ф'юрі нагадав про себе емоційним зверненням до Володимира Кличка: що стало причиною

Що сказав Ф'юрі

Ф'юрі нагадав, що десять років тому – 28 листопада 2015 року переміг Кличка одноголосним рішенням суддів і відібрав у нього чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO та WBA. Британець заявив, що й досі пишається тим вечором і щороку святкує ту перемогу.

"Сьогодні виповнилося десять років відтоді, як я повалив з трону багаторічного чемпіона світу Володимира Кличка. Тієї ночі я сказав: "Сьогодні Тайсон Ф'юрі увійде в історію як легенда". І я це зробив.

Відтоді я святкував це щодня, Володимире. Дякую, що зробив мене мультимільйонером, успішною людиною та багаторазовим чемпіоном", - сказав Ф'юрі.

Протистояння Кличко – Ф'юрі: що відомо

Історичний поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року на Esprit Arena в німецькому Дюссельдорфі.

Перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Ф'юрі. Рахунок на суддівських картах: 115:112, 115:112, 116:111 – на користь британця.

У контракті була прописана опція реваншу. Проте Ф'юрі старанно уникав повторної зустрічі. Спочатку посилався на травму, а потім заявив, що вирішив закінчити боксерську кар'єру. Таким чином британець фактично зламав плани українця на швидке повернення у ринг.

Очікуючи на реванш, Кличко пропустив півтора роки. Наступний бій він провів лише в квітні 2017-го – проти Ентоні Джошуа і програв технічним нокаутом у 11-му раунді. Після чого завершив кар'єру.

У свою чергу, Ф'юрі пропустив майже три роки. Одне з пояснень такої паузи – британець уникав можливості виявити в його організмі сліди допінгу, який він нібито міг використовувати під час підготовки до запланованого реваншу з Кличком.

Як би там не було, він повернувся на ринг у червні 2018 року і провів десять поєдинків (9 перемог та одна нічия) до того, як був двічі битий іншим українцем – Олександром Усиком.

Нові чутки про реванш

На хвилі інформації про повернення Володимира на ринг, у січні цього року промайнула інформація про можливий реванш між українцем та Ф'юрі.

Реальність такого варіанту підтвердив, зокрема, Том Леффлер, який раніше очолював промоушн братів Кличків. Проте далі слів справа не пішла. Та й Володимир Кличко про повернення давно вже не згадував.