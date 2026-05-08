"Євробачення-2026": де дивитися конкурс і що готує Україна

Яким буде номер LELÉKA на "Євробаченні-2026"

Артистка, яка здобула перемогу у Нацвідоборі, вже провела перші репетиції на головній сцені конкурсу. Після українського відбору вона оновила номер, заручившись підтримкою режисера Іллі Дуцика та хореографині Галини Пех.

На початку номера артистка рухається на білому подіумі назустріч музиканту Ярославу Джусю, що грає на бандурі. Інструмент символізує відчуття дому та культурний зв'язок.

Згодом сцена занурюється в темряву, а фокус зміщується на артистку. Втім, зрештою наприкінці співу світло повертається.

Додатковим акцентом номеру став сценічний образ - біла сукня поверх штанів із рухомими елементами тканини, які взаємодіють зі світлом, а у фіналі набувають червоного відтінку.



LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12 з композицією Ridnym, яка оспівує внутрішню силу та надію і надихає знаходити світло всередині себе.



Де дивитися "Євробачення-2026"

Півфінали та фінал відбудуться 12, 14 та 16 травня о 22:00. Подивитися та послухати їх можна на сайті "Суспільне Євробачення", в ефірі "Суспільне Культура", послухати на "Радіо Промінь", а також на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

За трансляціями з України традиційно стежитиме Тімур Мірошниченко. До нього приєднаються Василь Байдак (перший півфінал), Світлана Тарабарова (другий півфінал) та Alyona Alyona (фінал). Передшоу розпочнуться о 21:30.

Цьогорічне "Євробачення" обіцяє стати одним із масштабних шоу сезону, зокрема на глядачів у фіналі очікує повернення легенд конкурсу. Серед них будуть виступи Вєрки Сердючки та Руслани.