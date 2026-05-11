"Євробачення-2026": де дивитись і хто співатиме у першому півфіналі

Уже завтра, 12 травня, стартує перший півфінал “Євробачення-2026”. Цьогоріч міжнародний пісенний конкурс приймає Австрія - шоу проходить у Відні на легендарній арені Wiener Stadthalle.
Півфінали та гранд-фінал конкурсу відбудуться 12, 14 та 16 травня. Усі шоу стартують о 22:00 за київським часом.
Подивитися трансляцію можна:
Передшоу стартуватимуть о 21:30.
Коментуватиме конкурс традиційно Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднається Василь Байдак, у другому - Світлана Тарабарова, а у фіналі - Alyona Alyona.
Представниця України Leléka завтра на сцену не вийде. Україна виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня.
Співачка співатиме під 12 номером.
Відкриватиме шоу представник Молдови Satoshi з піснею "Viva, Moldova!", а завершуватиме виступи сербський гурт LAVINA.
Також саме у першому півфіналі виступить один із головних фаворитів букмекерів - Фінляндія.
Порядок виступів:
Також у першому півфіналі голосуватимуть і виступатимуть поза конкурсом представники Італії та Німеччини, які автоматично проходять до фіналу як країни "великої п’ятірки".