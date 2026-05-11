"Евровидение-2026": где смотреть и кто будет петь в первом полуфинале

Где и во сколько смотреть "Евровидение-2026"

Полуфиналы и гранд-финал конкурса состоятся 12, 14 и 16 мая. Все шоу стартуют в 22:00 по киевскому времени.

Посмотреть трансляцию можно:

на сайте "Суспільне Євробачення";

в эфире телеканала "Суспільне Культура";

на официальном YouTube-канале Eurovision Song Contest;

послушать на "Радио Проминь".

Предшоу будут стартовать в 21:30.

Комментировать конкурс традиционно будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором - Светлана Тарабарова, а в финале - Alyona Alyona.

Представительница Украины Leléka завтра на сцену не выйдет. Украина выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.

Певица будет петь под 12 номером.

Кто выступит в первом полуфинале

Открывать шоу будет представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать выступления будет сербская группа LAVINA.

Также именно в первом полуфинале выступит один из главных фаворитов букмекеров - Финляндия.

Порядок выступлений:

Молдова: Satoshi - Viva, Moldova! Швеция: FELICIA - My System Хорватия: LELEK - Andromeda Греция: Akylas - Ferto П Португалия: Bandidos do Cante - Rosa Грузия: Bzikebi - On Replay Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen - Liekinheitin Черногория: Tamara Živković - Nova zora Эстония: Vanilla Ninja - Too Epic To Be True Израиль: Noam Bettan - Michelle Бельгия: Essyla - Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah - Sólo quiero más Сан-Марино: Senhit - Superstar Польша: Alicja - Pray Сербия: LAVINA - Kraj mene

Также в первом полуфинале будут голосовать и выступать вне конкурса представители Италии и Германии, которые автоматически проходят в финал как страны "большой пятерки".