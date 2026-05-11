"Евровидение-2026": где смотреть и кто будет петь в первом полуфинале

Уже завтра, 12 мая, стартует первый полуфинал "Евровидения-2026". В этом году международный песенный конкурс принимает Австрия - шоу проходит в Вене на легендарной арене Wiener Stadthalle.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть первый полуфинал и кто выступит на сцене.
Полуфиналы и гранд-финал конкурса состоятся 12, 14 и 16 мая. Все шоу стартуют в 22:00 по киевскому времени.
Посмотреть трансляцию можно:
Предшоу будут стартовать в 21:30.
Комментировать конкурс традиционно будет Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится Василий Байдак, во втором - Светлана Тарабарова, а в финале - Alyona Alyona.
Представительница Украины Leléka завтра на сцену не выйдет. Украина выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая.
Певица будет петь под 12 номером.
Открывать шоу будет представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать выступления будет сербская группа LAVINA.
Также именно в первом полуфинале выступит один из главных фаворитов букмекеров - Финляндия.
Порядок выступлений:
Также в первом полуфинале будут голосовать и выступать вне конкурса представители Италии и Германии, которые автоматически проходят в финал как страны "большой пятерки".