"Євробачення-2026": букмекери різко змінили прогнози після півфіналу

Так, згідно з оновленими даними, станом на 12:24, лідером букмекерського рейтингу залишається Фінляндія.

Їй прогнозують 37% шансів на перемогу у конкурсі.

На другому місці зараз перебуває Греція з 14%, а трійку фаворитів замикає Данія, якій дають 11% шансів на перемогу.

Також до топу претендентів увійшли Франція, Ізраїль та Австралія.

Оновлений рейтинг букмекерів наразі виглядає так:

Фінляндія - 37%

Греція - 14%

Данія - 11%

Франція - 7%

Ізраїль - 6%

Австралія - 6%

Румунія - 3%

Італія - 3%

Мальта - 2%

Україна - 2%

Ставки на переможця "Євробачення-2026" станом на 12:27 (скріншот)

Після першого півфіналу Греція та Ізраїль змогли посилити свої позиції у букмекерських прогнозах.

Водночас Фінляндія хоч і залишається головним фаворитом, але дещо втратила підтримку після виступу.

Цікаво, що до десятки фаворитів тепер входить і Україна. Представники України отримали 2% шансів на перемогу ще до свого виступу у другому півфіналі.

На формування букмекерських прогнозів впливають не лише самі виступи, а й реакція соцмереж, обговорення номерів, вокалу та сценічних постановок.

Крім того, аналітики традиційно враховують підтримку діаспор, сусідське голосування та популярність артистів серед єврофанів.

Очікується, що після другого півфіналу рейтинг фаворитів може знову суттєво змінитися.

Саме тоді остаточно сформується список головних претендентів на перемогу у гранд-фіналі.

Хто виступить у другому півфіналі (фото: instagram.com/eurovision)

Що відомо про "Євробачення-2026"

Пісенний конкурс "Євробачення-2026" став ювілейним - 70-м в історії. Цьогоріч його приймає столиця Австрії Відень після перемоги країни у 2025 році.

Півфінали проходять 12 і 14 травня, а гранд-фінал запланований на 16 травня. Україна виступить у другому півфіналі під номером 12.

Шоу приймає арена Wiener Stadthalle, яка вже була майданчиком Євробачення у 2015 році.

Цього року в конкурсі беруть участь 35 країн. До Євробачення повернулися Болгарія, Молдова та Румунія.

Водночас частина держав відмовилася від участі через допуск Ізраїля на тлі збройної агресії на Близькому Сході.

У фіналі виступлять 25 учасників: по 10 найкращих із кожного півфіналу, представники "великої п’ятірки" та країна-господарка - Австрія. Переможця визначатимуть за результатами голосування журі та глядачів.