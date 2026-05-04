Епоха Усика завершилася? Названо ім'я нового найкращого боксера планети

Японець Наоя Іноуе став новим лідером P4P

Легендарний журнал The Ring представив актуальну версію рейтингу Pound for Pound (P4P) станом на 4 травня.

За результатами останніх поєдинків, на вершину світового боксу піднявся представник Японії Наоя Іноуе.

Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі зумів обійти Олександра Усика завдяки успішному захисту титулів у бою проти Дзунто Накатані, якого він здолав за рішенням суддів.

Нагадаємо, що статус найкращого боксера світу Усик утримував після історичного тріумфу над Тайсоном Ф'юрі.

Проте перегляд позицій експертами видання змістив українця на другу сходинку світової класифікації.

Прогрес Бенавідеса та зміни у першій десятці

Окрім зміни лідера, суттєвого ривка в табелі про ранги домігся американець Давід Бенавідес.

Його ефектна перемога над Гільберто Раміресом дозволила боксеру покращити своє становище одразу на два пункти.

Наразі він замикає п'ятірку найсильніших майстрів шкіряної рукавички.

Замикає трійку лідерів представник США Шакур Стівенсон.

При складанні списку фахівці The Ring традиційно враховували не лише кількість титулів, а й рівень опозиції, технічну майстерність та професійні рекорди спортсменів.

Повний список топ - 10 боксерів за версією The Ring:

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дмитро Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Оскар Колласо Емануель Наваррете

Наступне випробування для Олександра Усика заплановане на 23 травня.

Український володар поясів WBA, WBC та IBF вийде у ринг в Єгипті проти представника Нідерландів Ріко Верховена, де захищатиме свій титул за версією WBC.