"Емілі в Парижі" завершиться на 6 сезоні: коли прем’єра та яким буде фінал

Що відомо про завершення "Емілі в Парижі"

Про фінал серіалу стало відомо у четвер. У спільному дописі з Netflix виконавиця головної ролі Лілі Коллінз оголосила про завершення проєкту в спеціальному відеозверненні.

"Від Bonjour до Au revoir. Після шести років, безлічі міст і незліченних спогадів настав останній сезон, і він обіцяє стати незабутнім прощанням", - йшлося в підписі.

У ролику Коллінз пообіцяла незабутні враження від нових пригод. Зйомки нових і фінальних вже проходять у Греції.

"Усі актори та знімальна команда вкладають душу, щоб зробити його фантастичним прощальним подарунком. Я з нетерпінням чекаю на всі майбутні дива і на те, щоб відсвяткувати наш останній сезон разом із вами у найшикарнішому стилі", - повідомила акторка.



Висловився щодо завершення й творець історії Даррен Стар. Він назвав роботу над проєктом "незабутньою подорожжю" і подякував глядачам, які усі ці роки були поруч.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість поділитися з вами цією останньою главою. Дякуємо, що дозволили нам стати частиною вашого життя, надихнувши вас на мрії про подорожі та любов до Парижа. "Емілі в Парижі" завжди буде з нами!" - зазначив він.



Яким буде 6 сезон "Емілі в Парижі"

У новому сезоні події розгортатимуться після історії в Римі, показаної у п’ятому сезоні. Окрім Греції, герої вирушать до Монако, а згодом повернуться до Парижа.

Серед акторського складу також залишаються Філіппіна Лерой-Больє, Ешлі Парк, Лукас Браво та інші.

Точні деталі сюжету творці не розголошують. Вочевидь, на глядачів чекає продовження історій, якими завершився попередній сезон.

Нагадаємо, тоді Емілі поставила крапку у стосунках з Марчелло, а Мінді погодилася вийти заміж за Ніколя, попри сумніви та попередження Алфі. Тим часом Габріель відправився підкорювати Грецію і вже звідти надіслав звістку Емілі.

Очікується, що шостий сезон вийде наприкінці 2026 або на початку 2027 року.