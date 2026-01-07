Эми Шумер подала на развод с мужем-поваром: что известно

Американская актриса и юмористка Эми Шумер официально подала на развод со своим мужем, шеф-поваром Крисом Фишером. Пара была вместе более 7 лет, но спасти отношения не смогла.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People .

Что известно о разводе Эми Шумер и Криса Фишера

В сети неоднократно появлялись слухи о проблемах в браке пары, которые актриса некоторое время опровергала. 12 декабря 2025-го она объявила о разрыве в Instagram, отметив, что это совместное решение.

"Мы с Крисом приняли сложное решение завершить наш брак после семи лет вместе. Мы очень любим друг друга и продолжим сосредотачиваться на воспитании нашего сына", - написала актриса.

Теперь Эми и Крис финализируют свое расставание. Соответствующие документы на развод были поданы во вторник, 6 января, в суд округа Нью-Йорк.

Звезда также отмечала, что развод проходит мирно и без конфликтов.

"Это дружеский разрыв, со всей любовью и уважением. Семья - навсегда", - заявила ранее она.

Отмечается, что приближенный к паре источник подтвердил отсутствие конфликта между бывшими. На данном этапе они завершают необходимые формальности.

Эми Шумер и Крис Фишер больше не вместе (фото: Getty Images)

Что предшествовало разводу

Напомним, актриса и повар поженились 13 февраля 2018 года. В мае 2019-го у них родился сын Джин, которому сейчас шесть с половиной лет.

Еще в ноябре Эми отрицала слухи о разводе, а чуть позже инсайдер сообщал, что супруги работают над решением типичных для супружеских пар трудностей.

Вокруг проблем в отношениях возникло немало предположений, в частности Эми опровергла то, что изменения в личной жизни связаны с ее похудением или темой аутизма.

Уже в начале января 2026 года Шумер опубликовала сообщение, в котором назвала новый год периодом заботы и любви к себе. Она призвала ценить здоровье, семью и близких и двигаться вперед "без сожаления".

