EL Кравчук згадав, як Скрябін врятував його від політики: "Зрозуміли, що я не буду адекватним"

Як Скрябін врятував EL Кравчука

За словами співака, йому також мали запропонувати співпрацю, однак саме Скрябін допоміг уникнути необачного кроку.

"Андрій допоміг мені з цим всім розібратися і не заплямувати репутацію. Він раніше за мене робив якісь кроки. Коли він ризикував, я стояв в стороні й чекав. І був такий момент під час виборів, коли розумів, що не хочу співати за цю людину взагалі", - розповів він.

EL Кравчук розповів, як врятувався від політики (фото: РБК-Україна)

За його словами, у Скрябіна вже був досвід роботи з подібними контрактами, і він добре знав "внутрішню кухню" цих домовленостей. Саме тому перед одним із концертів музикант застеріг колегу.

"У нас концерт. Я співаю після Скрябіна. Він перед концертом до мене підходить і каже: "Після концерту в правій кулісі на тебе будуть чекати люди, які захочуть підписати щось з тобою. Ти краще, щоб не ризикувати, в ліву кулісу йди. Сідай в машину і від'їжджай", - пригадав він.

EL Кравчук розповів про допомогу Скрябіна (фото: РБК-Україна)

Артист дослухався до поради. На нього чекали праворуч, адже саме там була гримерка, однак він вийшов з іншого боку й одразу поїхав додому.

"А я ліворуч, у машину й додому. Це Андрій допоміг мені. Коли я так зробив один раз, вони зрозуміли, що я не буду адекватним в цих ситуаціях", - розповів він.

Тож, порада та досвід Скрябіна допомогли співаку зберегти репутацію та не втягнутися у політичні домовленості, про які він міг пошкодувати.

Також у розмові з журналісткою Юлією Гаюк EL Кравчук розповів про виступи перед бандитами, коштовні подарунки, які доводилося повертати, багаторічну дружбу з Андрієм Данилком та ставлення до батьківства. Про все це та багато іншого дивіться у відео РБК-Україна LIFE.