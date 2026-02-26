EL Кравчук вспомнил, как Скрябин спас его от политики: "Поняли, что я не буду адекватным"

Как Скрябин спас EL Кравчука

По словам певца, ему также должны были предложить сотрудничество, однако именно Скрябин помог избежать опрометчивого шага.

"Андрей помог мне с этим всем разобраться и не запятнать репутацию. Он раньше меня делал какие-то шаги. Когда он рисковал, я стоял в стороне и ждал. И был такой момент во время выборов, когда понимал, что не хочу петь за этого человека вообще", - рассказал он.

По его словам, у Скрябина уже был опыт работы с подобными контрактами, и он хорошо знал "внутреннюю кухню" этих договоренностей. Именно поэтому перед одним из концертов музыкант предостерег коллегу.

"У нас концерт. Я пою после Скрябина. Он перед концертом ко мне подходит и говорит: "После концерта в правой кулисе тебя будут ждать люди, которые захотят подписать что-то с тобой. Ты лучше, чтобы не рисковать, в левую кулису иди. Садись в машину и уезжай", - припомнил он.

Артист прислушался к совету. Его ждали справа, ведь именно там была гримерка, однако он вышел с другой стороны и сразу поехал домой.

"А я налево, в машину и домой. Это Андрей помог мне. Когда я так сделал один раз, они поняли, что я не буду адекватным в этих ситуациях", - рассказал он.

Поэтому, совет и опыт Скрябина помогли певцу сохранить репутацию и не втянуться в политические договоренности, о которых он мог пожалеть.

Также в разговоре с журналисткой Юлией Гаюк EL Кравчук рассказал о выступлениях перед бандитами, ценных подарках, которые приходилось возвращать, многолетней дружбе с Андреем Данилко и отношении к отцовству. Обо всем этом и многом другом смотрите в видео РБК-Украина LIFE.