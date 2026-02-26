ua en ru
EL Кравчук заговорил об усыновлении: "Буду полезен многим детям"

Четверг 26 февраля 2026 18:52
EL Кравчук (фото: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певец EL Кравчук мечтает о собственной семье и детях. Он поделился отношением к усыновлению и признался, каким папой себя видит.

Об этом артист рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как Скрябин спас репутацию EL Кравчука

Что сказал EL Кравчук об усыновлении

Певец не исключает, что когда-то может прибегнуть к усыновлению, но пока вынужден отложить этот вопрос.

"Считаю, что думать об этом подробнее после того, как война закончится", - поделился он.

В то же время артист не против стать поддержкой для детей, которые в этом нуждаются.

"Я буду полезен в тот момент многим детям. Просто как помощь, как влияние, как возможность гуманитарной работы", - отметил он.

EL Кравчук заговорил об усыновлении: &quot;Буду полезен многим детям&quot; EL Кравчук поделился отношением к усыновлению (фото: РБК-Украина)

Каким папой видит себя певец

По словам EL Кравчука, в первую очередь он хочет создать дружескую связь. Именно такими были их отношения с отцом, которого уже нет рядом.

"Другом, как мой был со мной. Просто другом, который ни в чем тебя не ограничивает. А если ограничивает, то отпускает. Это очень важно, потому что отцы не очень часто отпускают детей", - отметил он.

Как известно, папа артиста был военным. Поэтому в детстве он часто переезжал и некоторое время жил в городе Алеппо в Сирии.

"Отца уже нет, есть только мать. И я для нее просто все. Я должен ее защитить, сделать так, чтобы ей было тепло", - поделился певец.

Своего папу он вспоминает с теплом в сердце. Кравчук уверен, если бы он был жив, то точно был бы поддержкой для них с мамой.

"Мне интересно, каким он сейчас был бы. Точно знаю, что он бы помогал мне, маме", - подытожил он.

Кроме этого, в интервью журналистке Юлии Гаюк певец рассказал о музыкальной карьере в криминальных 90-х, дружбе с Андреем Данилко и неизлечимой болезни.

