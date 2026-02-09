Екс-ведуча легендарного шоу "Лото Забава" вперше зізналася, чи грала сама у лотерею

Екс-ведуча проєкту "Лото Забава" та акторка Лариса Руснак розповіла про свій досвід роботи в одному з найтриваліших шоу українського телебачення, а також вперше відповіла на запитання, яке роками цікавило глядачів: чи грала вона сама у лотерею.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артистки Аліні Доротюк.

"Я пам’ятаю там всю свою юність"

Руснак зазначила, що "Лото Забава" стала для неї важливим життєвим і професійним етапом, який тривав багато років.

"Я ще існую. Я минулого тижня вела ту забаву. Там якийсь час Анатолій без мене працював, а потім мене почали використовувати як підміну Анатолію, коли він не може. Я просто пам'ятаю там всю свою юність", - розповіла акторка.

За словами зірки, участь у шоу припала на період її навчання та переїзду до Києва.

"Вже я в старших класах навчалася. Вже потім я переїхала до Києва, вже мої друзі, однолітки, як вони купували ці квиточки", - зазначила Лариса.

Лариса Русняк пригадала роботу в "Лото Забава" (фото з відкритих джерел)

Родинний ритуал для мільйонів глядачів

Акторка переконана, що популярність "Лото Забави" багато в чому пояснювалася атмосферою родинного перегляду.

"Там цілими сім’ями прокидалися спеціально у вихідний, щоб дивитися і звіряти ці циферки", - сказала знаменитість.

Водночас вона наголосила, що особисто завжди ставилася до лотерей стримано.

Чи грала сама у лотерею

Відповідаючи на запитання про власну участь у лотереях, екс-ведуча дала чітку відповідь.

"Я ніколи сама не купувала лотерею", - зізналася вона.

Артистка пояснила, що це пов’язано з її ставленням до грошей і азарту.

"Я не вмію їх збирати, я не вмію накопичувати. Я собі просто роблю те, що мені подобається", - сказала акторка.

Лариса Русняк (фото: instagram.com/larysarusnakofficial)

Руснак також поділилася спостереженнями щодо долі людей, які вигравали великі суми, зазначивши, що не всі історії мали позитивне продовження.

"Переважно, на жаль, трагічні історії. Психологічно воно травмує, як не дивно, оці великі суми", - розповіла Русняк.

Як приклад вона навела історію жінки, яка після виграшу не знала, як змінити своє життя.

"Вона каже: "І що я тепер буду робити? Я все життя прибирала", - згадала акторка.

Про чесність "Лото Забави"

Окремо Лариса Руснак наголосила, що за весь час роботи в проєкті не стикалася з жодними махінаціями.

"Там все абсолютно біло. Люди, які виграють, вони виграють", - заявила провідна майстриня театру імені Івана Франка.

За її словами, саме прозорість і чесні правила стали запорукою багаторічного успіху програми.