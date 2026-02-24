Екс-центровий НБА повертається в збірну: заявка України на суперматчі з Іспанією у відборі ЧС-2027

Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до головних поєдинків кваліфікації чемпіонату світу-2027. У кінці лютого та на початку березня "синьо-жовті" двічі зійдуться на майданчику з топ-командою світового рівня – збірною Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу .

Турнірне становище в групі

Україна грає в групі А європейської кваліфікації. Окрім іспанців, суперниками "синьо-жовтих" є команди Грузії та Данії.

Турнір стартував у листопаді минулого року. Підопічні латвійського фахівця Айнарса Багатскіса здобули на старті дві перемоги, здолавши на виїзді Грузію (92:79) та в номінально домашньому поєдинку – Данію (88:71).

З тими ж суперниками зустрічалися й іспанці, які також записали в актив дві перемоги. Данців вони обіграли з рахунком 74:64, грузинів – 90:61.

Таким чином, Україна та Іспанія удвох очолюють турнірну таблицю. Піренеці наразі випереджають "синьо-жовтих" за кращою різницею очок.

Турнірна таблиця групи А (після двох турів):

Іспанія – 4 очки (різниця очок + 39) Україна – 4 (+30) Данія – 2 (-27) Грузія – 2 (-42)

Тепер лідери двічі зіграють між собою. Перший, номінально домашній для українців, поєдинок відбудеться у п'ятницю, 27 лютого, в латвійській Ризі. Початок – о 15:00 за київським часом. Гра-відповідь у іспанському Ов'єдо запланована на понеділок, 2 березня. Старт – о 21:30.

Збірна України: втрати та підсилення

Загалом до матчів готуються 14 баскетболістів. Через травми не зможуть зіграти захисник Іссуф Санон і центровий Максим Кличко.

Зазначимо, що Санон також пропустив обидва матчі "синьо-жовтих" у листопаді. Кличко відіграв 10 хвилин у поєдинку з данцями, набравши два очки і два підбирання.

Натомість до команди повернулися захисники Віталій Зотов та Денис Лукашов. Після травми Кличка приєднався до команди бігмен "Дніпра" Данііл Сипало. Крім того, отримає нагоду дебютувати за збірну форвард Данііл Шеліст з іспанського "Ов'єдо".

Знаковим є й повернення центрового Дмитра Скапінцева. Баскетболіст, який має досвід гри в НБА за "Ньою-Йорк Нікс", нині захищає кольори ізраїльського "Хапоеля" з Єрусалиму. Інший колишній гравець НБА – Олексій Лень з мадридського "Реала" – у складі команди відсутній.

Склад збірної України на матчі з Іспанією:

Захисники:

Михайло Бублик ("Київ-Баскет")

Єгор Сушкін ("Київ-Баскет")

Віталій Зотов ("Капфенберг", Австрія)

Олександр Ковляр ("Будучност", Чорногорія)

Денис Лукашов ("Рігас Зеллі" Латвія)

Ілля Тиртишник ("Катарцано", Італія)

Форварди:

В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія)

Андрій Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Олександр Липовий ("Рапід", Румунія)

Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія)

Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія)

Центрові:

Артем Пустовий ("Андорра", Іспанія)

Данііл Сипало ("Дніпро")

Дмитро Скапінцев ("Хапоель" Єрусалим, Ізраїль)

Шлях до Катару

Три найкращі команди за підсумками першого раунду вийдуть до другого етапу відбору, де сформують об'єднану групу з трьома найкращими в квартеті B (Греція, Чорногорія, Португалія, Румунія). При цьому результати матчів першого етапу між командами, що пройдуть далі, збережуться.

Матчі другого етапу стартують у серпні 2026 року, а завершаться – у березні 2027-го.

Чемпіонат світу за участю 32-х команд відбудеться у серпні-вересні 2027 року в Катарі.