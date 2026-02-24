Экс-центровой НБА возвращается в сборную: заявка Украины на суперматчи с Испанией в отборе ЧМ-2027
Сборная Украины по баскетболу начала подготовку к главным поединкам квалификации чемпионата мира-2027. В конце февраля и в начале марта "сине-желтые" дважды сойдутся на площадке с топ-командой мирового уровня - сборной Испании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Читайте также: 10-й украинец в НБА: Шульга дебютировал за "Бостон Селтикс" в официальном матче
Турнирное положение в группе
Украина играет в группе А европейской квалификации. Кроме испанцев, соперниками "сине-желтых" являются команды Грузии и Дании.
Турнир стартовал в ноябре прошлого года. Подопечные латвийского специалиста Айнарса Багатскиса одержали на старте две победы, одолев на выезде Грузию (92:79) и в номинально домашнем поединке - Данию (88:71).
С теми же соперниками встречались и испанцы, которые также записали в актив две победы. Датчан они обыграли со счетом 74:64, грузин - 90:61.
Таким образом, Украина и Испания вдвоем возглавляют турнирную таблицу. Пиренейцы пока опережают "сине-желтых" по лучшей разнице очков.
Турнирная таблица группы А (после двух туров):
- Испания - 4 очка (разница очков +39)
- Украина - 4 (+30)
- Дания - 2 (-27)
- Грузия - 2 (-42)
Теперь лидеры дважды сыграют между собой. Первый, номинально домашний для украинцев, поединок состоится в пятницу, 27 февраля, в латвийской Риге. Начало - в 15:00 по киевскому времени. Ответная игра в испанском Овьедо запланирована на понедельник, 2 марта. Старт - в 21:30.
Сборная Украины: потери и усиление
Всего к матчам готовятся 14 баскетболистов. Из-за травм не смогут сыграть защитник Иссуф Санон и центровой Максим Кличко.
Отметим, что Санон также пропустил оба матча "сине-желтых" в ноябре. Кличко отыграл 10 минут в поединке с датчанами, набрав два очка и два подбора.
В то же время в команду вернулись защитники Виталий Зотов и Денис Лукашов. После травмы Кличко присоединился к команде бигмен "Днепра" Даниил Сипало. Кроме того, получит возможность дебютировать за сборную форвард Даниил Шелист из испанского "Овьедо".
Знаковым является и возвращение центрового Дмитрия Скапинцева. Баскетболист, который имеет опыт игры в НБА за "Ньою-Йорк Никс", сейчас защищает цвета израильского "Хапоэля" из Иерусалима. Другой бывший игрок НБА - Алексей Лень из мадридского "Реала" - в составе команды отсутствует.
Состав сборной Украины на матчи с Испанией:
Защитники:
- Михаил Бублик ("Киев-Баскет")
- Егор Сушкин ("Киев-Баскет")
- Виталий Зотов ("Капфенберг", Австрия)
- Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)
- Денис Лукашов ("Ригас Зелли" Латвия)
- Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)
Форварды:
- Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)
- Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)
- Александр Липовый ("Рапид", Румыния)
- Иван Ткаченко ("Задар", Хорватия)
- Даниил Шелист ("Овьедо", Испания)
Центровые:
- Артем Пустовой ("Андорра", Испания)
- Даниил Сипало ("Днепр")
- Дмитрий Скапинцев ("Хапоэль" Иерусалим, Израиль)
Путь в Катар
Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния). При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.
Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.
Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.
Ранее мы рассказали, как Лень с "Реалом" проиграл драматический финал Кубка Испании.