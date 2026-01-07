ua en ru
Экс-россиянка показала зубы: Костюк не без проблем выиграла первый матч года

Среда 07 января 2026 11:36
Экс-россиянка показала зубы: Костюк не без проблем выиграла первый матч года Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала в сезоне-2026, пробившись в третий круг турнира серии WTA 500 в австралийском Брисбене. В матче 1/16 финала украинка одолела Юлию Путинцеву, которая представляет Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

WTA 500, Брисбен, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:7, 6:1, 6:0

Первая игра сезона

Костюк начала год в статусе 26-й ракетки мира, на турнире в Брисбене она посеяна под 16-м номером.

Первой соперницей Марты стала уроженка Москвы Юлия Путинцева (WTA 74), которая ныне выступает под флагом Казахстана. Она проиграла в квалификации, но пробилась в основную сетку турнира в статусе лакилузерки. В первом круге представительница Казахстана обыграла американку Хейли Баптист.

Это было первое противостояние Костюк и Путинцевой на корте.

Как прошел матч

В стартовой партии Костюк уверенно повела 5:2 и была близка к победе в сете: вела в розыгрыше - 30:0. Однако Путинцева показала зубы. Она сумела перевернуть игру, переведя сет в тай-брейк, где оказалась сильнее - 7:5.

Впрочем, эта осечка лишь добавила украинке мотивации. Во второй партии Костюк отдала сопернице лишь один гейм, уверенно сравняв счет в матче. А в решающем сете Марта полностью контролировала ход игры и не позволила Путинцевой выиграть ни одного гейма - 6:0.

Поединок длился 1 час и 52 минуты.

Что дальше

Костюк вслед за Даяной Ястремской вышла в 1/8 финала турнира. Ее следующей соперницей станет победительница пары Аманда Анисимова (США, 3-я ракетка мира) - Кимберли Биррелл (Австралия, 106-я в рейтинге WTA).

Ранее мы сообщали о первых изменениях 2026 года в мировых теннисных рейтингах.

Также читайте, кто из теннисистов заработал больше всего в 2025 году.

Теннис Марта Костюк
