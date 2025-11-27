Экс-первая ракетка Украины возвращается на корт после загадочного полугодового перерыва
Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая не выступала с июня текущего года, заявилась на турнир серии WTA 125 во французском Лиможе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Возвращение после полугодовой паузы
Для Калининой выступление в Лиможе станет первым после июня 2025 года. Тогда украинка снялась с поединка первого круга турнира WTA 125 в итальянском Бари.
Впоследствии она попала в основную сетку "Уимблдона"-2025, однако также отказалась от участия. После того она пропустила все остальные турниры 2025 года. Причин такого длительного простоя украинка публично не объясняла.
Последствия падения в рейтинге
Всего в сезоне-2025 Калинина провела 22 матча, в которых одержала лишь 9 побед. В июне теннисистка балансировала на границе первой сотни мирового рейтинга, однако перерыв негативно сказался на ее позиции в списке. Сейчас Ангелина занимает 154-е место.
Такая позиция не позволяет ей попасть в основную сетку даже на уровне соревнований WTA 125. Поэтому в Лиможе Калинина стартует с квалификации.
Приятные воспоминания о Лиможе
Турнир в Лиможе состоится с 8 по 14 декабря. Для Калининой это будет третье участие в соревновании в этом французском городе.
В 2022 году украинка одержала здесь победу. В финале в трехсетовом поединке она одолела датчанку Клару Таусон. Пока это единственная победа на соревнованиях уровня WTA в ее карьере.
Кто такая Ангелина Калинина
28-летняя теннисистка родилась в Новой Каховке Херсонской области. За свою карьеру Калинина завоевала 18 титулов на уровне ITF и один - WTA.
Наибольшие достижения она имела на юниорском уровне:
- победительница парного турнира Открытого чемпионата Австралии-2014;
- финалистка юниорского US Open-2014 в одиночном разряде;
- финалистка парного юниорского Уимблдона-2013 в парном разряде;
- чемпионка Юношеских Олимпийских игр в парном разряде;
- бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.
На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25 место (май 2023 года).
В 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске.
Ранее мы сообщили, что Марта Костюк попала в топ-5 антирейтинга WTA.
Также читайте о новой звезде отечественного тенниса, которая впервые пробилась в первую сотню мирового рейтинга.