Экс-первая ракетка Украины возвращается на корт после загадочного полугодового перерыва

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая не выступала с июня текущего года, заявилась на турнир серии WTA 125 во французском Лиможе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Возвращение после полугодовой паузы

Для Калининой выступление в Лиможе станет первым после июня 2025 года. Тогда украинка снялась с поединка первого круга турнира WTA 125 в итальянском Бари.

Впоследствии она попала в основную сетку "Уимблдона"-2025, однако также отказалась от участия. После того она пропустила все остальные турниры 2025 года. Причин такого длительного простоя украинка публично не объясняла.

Последствия падения в рейтинге

Всего в сезоне-2025 Калинина провела 22 матча, в которых одержала лишь 9 побед. В июне теннисистка балансировала на границе первой сотни мирового рейтинга, однако перерыв негативно сказался на ее позиции в списке. Сейчас Ангелина занимает 154-е место.

Такая позиция не позволяет ей попасть в основную сетку даже на уровне соревнований WTA 125. Поэтому в Лиможе Калинина стартует с квалификации.

Приятные воспоминания о Лиможе

Турнир в Лиможе состоится с 8 по 14 декабря. Для Калининой это будет третье участие в соревновании в этом французском городе.

В 2022 году украинка одержала здесь победу. В финале в трехсетовом поединке она одолела датчанку Клару Таусон. Пока это единственная победа на соревнованиях уровня WTA в ее карьере.

Кто такая Ангелина Калинина

28-летняя теннисистка родилась в Новой Каховке Херсонской области. За свою карьеру Калинина завоевала 18 титулов на уровне ITF и один - WTA.

Наибольшие достижения она имела на юниорском уровне:

победительница парного турнира Открытого чемпионата Австралии-2014;

финалистка юниорского US Open-2014 в одиночном разряде;

финалистка парного юниорского Уимблдона-2013 в парном разряде;

чемпионка Юношеских Олимпийских игр в парном разряде;

бывшая восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге.

На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25 место (май 2023 года).

В 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске.