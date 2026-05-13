Екс-фабрикант Саша Борисенко зізнався, чому не може знайти кохання: "Навіть тварини нема"

Колишній учасник шоу "Фабрика зірок 3" Олександр Борисенко відверто розповів про своє особисте життя.

В ексклюзивному коментарі для РБК-Україна LIFE співак зізнався, що наразі його серце вільне.

"В особистому житті в мене нікого нема", - зізнався Олександр.

Артист не приховує, що інколи йому буває самотньо.

Борисенко пожартував, що вдома у нього немає навіть домашнього улюбленця, тож іноді він телефонує друзям посеред ночі, аби просто поговорити.

"Буває настільки нудно, в мене і тварини вдома немає. Я просто зідзвонююся з друзями, кажу: "Давайте, може, поговоримо". Вони: “Саня, перша ночі, лягай спати", - поділився він.

Олександр Борисенко (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

Олександр також розповів, що поки не користується сайтами знайомств.

За словами артиста, це його принципова позиція, хоча він не виключає, що з часом може її змінити.

"Можливо, згодом я колись зміню це і в якомусь Tinder з’явлюся, але поки що не сиджу", - зазначив один з братів Борисенко.

Нагадаємо, брати Володимир та Олександр Борисенки стали відомими після участі у "Фабриці зірок 3".

Свого часу вони були одними з найпопулярніших молодих артистів країни.

Сьогодні братам по 32 роки. За цей час вони помітно змінилися зовні - відростили вуса, змінили стиль і подорослішали.

Музичну кар’єру Борисенки майже залишили: Володимир займається соціальними ініціативами та допомогою ветеранам, а Олександр працює у сфері дизайну, відеомонтажу та режисури.

Олександр та Володимир Борисенки (фото: instagram.com/sasha__borysenko)