Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Экс-фабрикант Саша Борисенко признался, почему не может найти любовь: "Даже животного нет"

11:15 13.05.2026 Ср
2 мин
Артист рассказал, как спасается от одиночества звонками друзьям среди ночи
aimg Иванна Пашкевич
Александр Борисенко (скриншот из видео)
Бывший участник шоу "Фабрика звезд 3" Александр Борисенко откровенно рассказал о своей личной жизни.

В эксклюзивном комментарии для РБК-Украина LIFE певец признался, что сейчас его сердце свободно.

"В личной жизни у меня никого нет", - признался Александр.

Артист не скрывает, что иногда ему бывает одиноко.

Борисенко пошутил, что дома у него нет даже домашнего любимца, поэтому иногда он звонит друзьям посреди ночи, чтобы просто поговорить.

"Бывает настолько скучно, у меня и животного дома нет. Я просто созваниваюсь с друзьями, говорю: "Давайте, может, поговорим". Они: "Саня, час ночи, ложись спать", - поделился он.

Экс-фабрикант Саша Борисенко признался, почему не может найти любовь: &quot;Даже животного нет&quot;Александр Борисенко (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

Александр также рассказал, что пока не пользуется сайтами знакомств.

По словам артиста, это его принципиальная позиция, хотя он не исключает, что со временем может ее изменить.

"Возможно, со временем я когда-то изменю это и в каком-то Tinder появлюсь, но пока не сижу", - отметил один из братьев Борисенко.

Напомним, братья Владимир и Александр Борисенко стали известными после участия в "Фабрике звезд 3".

В свое время они были одними из самых популярных молодых артистов страны.

Сегодня братьям по 32 года. За это время они заметно изменились внешне - отрастили усы, изменили стиль и повзрослели.

Музыкальную карьеру Борисенко почти оставили: Владимир занимается социальными инициативами и помощью ветеранам, а Александр работает в сфере дизайна, видеомонтажа и режиссуры.

Экс-фабрикант Саша Борисенко признался, почему не может найти любовь: &quot;Даже животного нет&quot;Александр и Владимир Борисенко (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

Россия с утра массированно атакует Украину группами дронов: где слышали взрывы
