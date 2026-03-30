Ефектний старт: Ястремська з камбеком вибила росіянку та зняла багаторічне прокляття у США

20:42 30.03.2026 Пн
2 хв
Третя ракетка України продемонструвала характер у стартовому матчі престижного турніру в Чарльстоні, перервавши серію невдач
aimg Андрій Костенко
Даяна Ястремська (фото: Getty Images)

Третя вітчизняна ракетка Даяна Ястремська (WTA 49) тріумфально відкрила ґрунтовий сезон на турнірі серії WTA 500 у Чарльстоні (США). У першому ж колі українка зіштовхнулася з опором "нейтральної" суперниці.

WTA 500. Чарльстон (США). 1/32 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова – 7:5, 6:2

Вольова перемога українки

Поєдинок проти Анастасії Захарової (WTA 66) розпочався для українки непросто. У першій партії Даяна поступалася з рахунком 2:4, проте зуміла стабілізувати гру, відіграти брейк і вирвати сет – 7:5.

У другій партії перевага Ястремської була вже беззаперечною: українка віддала лише два гейми та з третьої спроби реалізувала матч-пойнт - 6:2. Поєдинок тривав 1 годину та 38 хвилин.

Історичний момент та випробування попереду

Ця звитяга стала для Ястремської особливою, адже вона вперше у кар'єрі подолала бар'єр першого кола основної сітки у Чарльстоні. Попередні спроби у 2018 та 2024 роках закінчувалися для Даяни поразками на старті.

Проте святкувати часу мало – у другому колі на українку чекає справжнє випробування. Наступною суперницею Даяни стане третя сіяна турніру, 12-та ракетка світу Белінда Бенчіч зі Швейцарії. Досі тенісистки зустрічалися п'ять разів, і поки перевага на боці швейцарки (4:1), причому всі матчі раніше відбувалися виключно на харді.

На турнірі в Чарльстоні також виступають четверта та п'ята вітчизняні ракетки – Олександра Олійникова (WTA 71) та Юлія Стародубцева (WTA 89). Свої матчі першого кола вони проведуть у вівторок, 31 березня.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

