Эффектный старт: Ястремская с камбэком выбила россиянку и сняла многолетнее проклятие в США

Третья отечественная ракетка Даяна Ястремская (WTA 49) триумфально открыла грунтовый сезон на турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США). В первом же круге украинка столкнулась с сопротивлением "нейтральной" соперницы.
WTA 500. Чарльстон (США). 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Захарова - 7:5, 6:2
Поединок против Анастасии Захаровой (WTA 66) начался для украинки непросто. В первой партии Даяна уступала со счетом 2:4, однако сумела стабилизировать игру, отыграть брейк и вырвать сет - 7:5.
Во второй партии преимущество Ястремской было уже безоговорочным: украинка отдала лишь два гейма и с третьей попытки реализовала матч-пойнт - 6:2. Поединок длился 1 час и 38 минут.
Эта победа стала для Ястремской особенной, ведь она впервые в карьере преодолела барьер первого круга основной сетки в Чарльстоне. Предыдущие попытки в 2018 и 2024 годах заканчивались для Даяны поражениями на старте.
Однако праздновать времени мало - во втором круге украинку ждет настоящее испытание. Следующей соперницей Даяны станет третья сеяная турнира, 12-я ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии. До сих пор теннисистки встречались пять раз, и пока преимущество на стороне швейцарки (4:1), причем все матчи ранее проходили исключительно на харде.
На турнире в Чарльстоне также выступают четвертая и пятая отечественные ракетки - Александра Олейникова (WTA 71) и Юлия Стародубцева (WTA 89). Свои матчи первого круга они проведут во вторник, 31 марта.
