ua en ru
Пн, 16 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Едвардс – MVP, Леброн без шансів: шокуючі підсумки Матчу всіх зірок НБА-2026 (відео)

Понеділок 16 лютого 2026 11:09
UA EN RU
Едвардс – MVP, Леброн без шансів: шокуючі підсумки Матчу всіх зірок НБА-2026 (відео) Ентоні Едвардс – найцінніший гравець зіркового турніру (фото: nba.com)
Автор: Андрій Костенко

У ніч з 15 на 16 лютого відбувся вирішальний поєдинок Матчу всіх зірок НБА-2026. Турнір цього року пройшов у новому форматі – замість традиційного протистояння конференцій глядачі побачили міні-турнір за участю трьох команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Читайте також: Максим Шульга дебютував у НБА: він – 10 українець в історії ліги

Новий формат зіркового вікенду

НБА вкотре відмовилася від традиційної моделі "Схід" проти "Заходу". 24 гравців розділили на три колективи – дві збірні США ("Смуги" та "Зірки") і міжнародну команду – "Збірна світу".

Усі три команди провели між собою по одному поєдинку, після чого дві найкращі за результатами вийшли до фіналу. Кожен матч тривав 12-хвилин – стандартна чверть в НБА.

За підсумками міні-турніру Збірна світу до вирішальної гри не дісталася, посівши третє місце.

Розгром у фіналі

У фінальному матчі зійшлися "США Смуги" та "США Зірки". Вирішальний поєдинок завершився впевненою перемогою "Зірок" – 47:21.

Найрезультативнішим у складі переможців став Тайриз Максі (9 очок). Також вагомий внесок зробили Ентоні Едвардс (8), Чет Холмгрен (8), Джейлен Дюрен (6), Скотті Барнс (6) та Девін Букер (5). Джейлен Джонсон додав 5 очок, тоді як Кейд Каннінгем очками не відзначився.

У складі "Смуг" найбільше набрав Донован Мітчелл (6 очок). Леброн Джеймс записав до активу 5 пунктів, Джейлен Браун – 4, Джейлен Брансон – 3, Де’Аарон Фокс – 2, Кавай Леонард – 1, а Кевін Дюрент залишився без очок.

Найціннішим гравцем турніру було визнано Ентоні Едвардса, який став одним із ключових творців перемоги "Зірок" у фіналі.

Результати Матчу всіх зірок-2026

Фінал

"США Смуги" – "США Зірки" – 21:47

Міні-турнір

"США Зірки" – Збірна світу – 37:35

"США Смуги" – "США Зірки" – 42:40

"США Смуги" – Збірна світу – 48:45

Склади команд

"США Зірки" (тренер – Джей Бі Бікерстафф): Скотті Барнс, Девін Букер, Кейд Каннінгем, Джейлен Дюрен, Ентоні Едвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Максі.

"США Смуги" (тренер – Мітч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевін Дюрент, Брендон Інгрем, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Донован Мітчелл, Де’Аарон Фокс.

Збірна світу (тренер – Дарко Раякович): Норман Пауелл, Дені Авдія, Лука Дончіч, Нікола Йокіч, Джамал Мюррей, Паскаль Сіакам, Карл-Ентоні Таунс, Віктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.

Едвардс – MVP, Леброн без шансів: шокуючі підсумки Матчу всіх зірок НБА-2026 (відео)

Команда "США Зірки" - переможниця турніру (фото: x.com/NBA)

Раніше ми повідомили, що Олексій Лень встановив рекорд у мадридському "Реалі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол НБА Леброн Джеймс
Новини
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Женевський раунд переговорів: Буданов вирушив з українською командою до Швейцарії
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"