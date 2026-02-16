Едвардс – MVP, Леброн без шансів: шокуючі підсумки Матчу всіх зірок НБА-2026 (відео)
У ніч з 15 на 16 лютого відбувся вирішальний поєдинок Матчу всіх зірок НБА-2026. Турнір цього року пройшов у новому форматі – замість традиційного протистояння конференцій глядачі побачили міні-турнір за участю трьох команд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.
Новий формат зіркового вікенду
НБА вкотре відмовилася від традиційної моделі "Схід" проти "Заходу". 24 гравців розділили на три колективи – дві збірні США ("Смуги" та "Зірки") і міжнародну команду – "Збірна світу".
Усі три команди провели між собою по одному поєдинку, після чого дві найкращі за результатами вийшли до фіналу. Кожен матч тривав 12-хвилин – стандартна чверть в НБА.
За підсумками міні-турніру Збірна світу до вирішальної гри не дісталася, посівши третє місце.
Розгром у фіналі
У фінальному матчі зійшлися "США Смуги" та "США Зірки". Вирішальний поєдинок завершився впевненою перемогою "Зірок" – 47:21.
Найрезультативнішим у складі переможців став Тайриз Максі (9 очок). Також вагомий внесок зробили Ентоні Едвардс (8), Чет Холмгрен (8), Джейлен Дюрен (6), Скотті Барнс (6) та Девін Букер (5). Джейлен Джонсон додав 5 очок, тоді як Кейд Каннінгем очками не відзначився.
У складі "Смуг" найбільше набрав Донован Мітчелл (6 очок). Леброн Джеймс записав до активу 5 пунктів, Джейлен Браун – 4, Джейлен Брансон – 3, Де’Аарон Фокс – 2, Кавай Леонард – 1, а Кевін Дюрент залишився без очок.
Найціннішим гравцем турніру було визнано Ентоні Едвардса, який став одним із ключових творців перемоги "Зірок" у фіналі.
Результати Матчу всіх зірок-2026
Фінал
"США Смуги" – "США Зірки" – 21:47
Міні-турнір
"США Зірки" – Збірна світу – 37:35
"США Смуги" – "США Зірки" – 42:40
"США Смуги" – Збірна світу – 48:45
Склади команд
"США Зірки" (тренер – Джей Бі Бікерстафф): Скотті Барнс, Девін Букер, Кейд Каннінгем, Джейлен Дюрен, Ентоні Едвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Максі.
"США Смуги" (тренер – Мітч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевін Дюрент, Брендон Інгрем, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Донован Мітчелл, Де’Аарон Фокс.
Збірна світу (тренер – Дарко Раякович): Норман Пауелл, Дені Авдія, Лука Дончіч, Нікола Йокіч, Джамал Мюррей, Паскаль Сіакам, Карл-Ентоні Таунс, Віктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.
Команда "США Зірки" - переможниця турніру (фото: x.com/NBA)
