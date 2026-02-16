Эдвардс - MVP, Леброн без шансов: шокирующие итоги Матча всех звезд НБА-2026 (видео)
В ночь с 15 на 16 февраля состоялся решающий поединок Матча всех звезд НБА-2026. Турнир в этом году прошел в новом формате - вместо традиционного противостояния конференций зрители увидели мини-турнир с участием трех команд.
Новый формат звездного уикенда
НБА в очередной раз отказалась от традиционной модели "Восток" против "Запада". 24 игроков разделили на три коллектива - две сборные США ("Полосы" и "Звезды") и международную команду - "Сборная мира".
Все три команды провели между собой по одному поединку, после чего две лучшие по результатам вышли в финал. Каждый матч длился 12-минут - стандартная четверть в НБА.
По итогам мини-турнира Сборная мира до решающей игры не добралась, заняв третье место.
Разгром в финале
В финальном матче сошлись "США Полосы" и "США Звезды". Решающий поединок завершился уверенной победой "Звезд" - 47:21.
Самым результативным в составе победителей стал Тайриз Макси (9 очков). Также весомый вклад сделали Энтони Эдвардс (8), Чет Холмгрен (8), Джейлен Дюрен (6), Скотти Барнс (6) и Девин Букер (5). Джейлен Джонсон добавил 5 очков, тогда как Кейд Каннингем очками не отметился.
В составе "Полос" больше всего набрал Донован Митчелл (6 очков). Леброн Джеймс записал в актив 5 пунктов, Джейлен Браун - 4, Джейлен Брансон - 3, Де'Аарон Фокс - 2, Кавай Леонард - 1, а Кевин Дюрент остался без очков.
Самым ценным игроком турнира был признан Энтони Эдвардс, который стал одним из ключевых творцов победы "Звезд" в финале.
Результаты Матча всех звезд-2026
Финал
"США Полосы" - "США Звезды" - 21:47
Мини-турнир
"США Звезды" - Сборная мира - 37:35
"США Полосы" - "США Звезды" - 42:40
"США Полосы" - Сборная мира - 48:45
Составы команд
"США Звезды" (тренер - Джей Бикерстафф): Скотти Барнс, Девин Букер, Кейд Каннингем, Джейлен Дюрен, Энтони Эдвардс, Чет Холмгрен, Джейлен Джонсон, Тайриз Макси.
"США Полосы" (тренер - Митч Джонсон): Джейлен Браун, Джейлен Брансон, Кевин Дюрент, Брэндон Ингрэм, Леброн Джеймс, Кавай Леонард, Донован Митчелл, Де'Аарон Фокс.
Сборная мира (тренер - Дарко Раякович): Норман Пауэлл, Дени Авдия, Лука Дончич, Никола Йокич, Джамал Мюррей, Паскаль Сиакам, Карл-Энтони Таунс, Виктор Вембаньяма, Алперен Шенгюн.
Команда "США Звезды" - победительница турнира (фото: x.com/NBA)
