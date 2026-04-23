Єдина з українок: Калініна зробила те, що не вдалося Світоліній та Костюк у Мадриді

Тріумфальне повернення: Калініна вибиває сіяну Марію Боузкову

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує успішну серію на турнірі категорії WTA 1000 у Мадриді.

У другому раунді основної сітки колишня перша ракетка України залишила за бортом змагань представницю Чехії Марію Боузкову, яка отримала від організаторів 23-й номер посіву.

Шлях Ангеліни в Іспанії розпочався ще з відбіркового етапу. Подолавши два раунди кваліфікації, українка у стартовому матчі основи переграла Каміллу Рахімову.

Протистояння з Боузковою стало другою очною зустріччю тенісисток у кар'єрі - першу Калініна виграла ще сім років тому на трав'яних кортах Вімблдону.

Переломний момент та впевнений фініш: як розвивалися події на корті

Матч розпочався для українки з труднощів - суперниця швидко захопила ініціативу та повела в рахунку 3:1.

Проте Калініна зуміла перехопити ініціативу, вигравши чотири гейми поспіль, що дозволило їй закрити перший сет на свою користь - 6:4.

Друга партія проходила за тотального домінування Ангеліни.

Вона впевнено відірвалася від опонентки (5:1) і, попри невелику втрату концентрації наприкінці зустрічі, довела справу до логічного завершення.

Підсумковий рахунок поєдинку - 6:4, 6:3.

Історичний підтекст та перспективи в Мадриді

Ця перемога стала для Калініної знаковою з кількох причин:

Найсильніша суперниця: Ангеліна здолала гравчиню з топ-25 (Боузкова посідає 24-ту позицію) вперше за останні 16 місяців. Попередній подібний успіх датований груднем 2025 року.

Успіх в Іспанії: Українка вперше з 2022 року виграла два поспіль матчі в основній сітці мадридського "тисячника".

Лідерство серед українок: На цей час Калініна залишається єдиною представницею України, яка гарантувала собі місце у третьому колі. Раніше турнір покинули Світоліна, Снігур та Стародубцева, а Марта Костюк ще готується до свого виступу.

За вихід до наступної стадії Калініна позмагається з сильнішою у парі Каміла Осоріо - Наомі Осака.