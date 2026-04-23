Единственная из украинок: Калинина сделала то, что не удалось Свитолиной и Костюк в Мадриде

Ангелина Калинина завоевала путевку в 1/16 финала престижных грунтовых соревнований в столице Испании. Украинская теннисистка в двух партиях разобралась с именитой чешкой, установив личный рекорд последних лет.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает успешную серию на турнире категории WTA 1000 в Мадриде.
Во втором раунде основной сетки бывшая первая ракетка Украины оставила за бортом соревнований представительницу Чехии Марию Боузкову, которая получила от организаторов 23-й номер посева.
Путь Ангелины в Испании начался еще с отборочного этапа. Преодолев два раунда квалификации, украинка в стартовом матче основы переиграла Камиллу Рахимову.
Противостояние с Боузковой стало второй очной встречей теннисисток в карьере - первую Калинина выиграла еще семь лет назад на травяных кортах Уимблдона.
Матч начался для украинки с трудностей - соперница быстро захватила инициативу и повела в счете 3:1.
Однако Калинина сумела перехватить инициативу, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей закрыть первый сет в свою пользу - 6:4.
Вторая партия проходила при тотальном доминировании Ангелины.
Она уверенно оторвалась от оппонентки (5:1) и, несмотря на небольшую потерю концентрации в конце встречи, довела дело до логического завершения.
Итоговый счет поединка - 6:4, 6:3.
Эта победа стала для Калининой знаковой по нескольким причинам:
За выход в следующую стадию Калинина поборется с сильнейшей в паре Камила Осорио - Наоми Осака.
