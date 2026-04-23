Единственная из украинок: Калинина сделала то, что не удалось Свитолиной и Костюк в Мадриде

17:22 23.04.2026 Чт
2 мин
Ангелина не просто победила - она прервала серию неудач, которая длилась больше года
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Ангелина Калинина завоевала путевку в 1/16 финала престижных грунтовых соревнований в столице Испании. Украинская теннисистка в двух партиях разобралась с именитой чешкой, установив личный рекорд последних лет.

Триумфальное возвращение: Калинина выбивает сеяную Марию Боузкову

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает успешную серию на турнире категории WTA 1000 в Мадриде.

Во втором раунде основной сетки бывшая первая ракетка Украины оставила за бортом соревнований представительницу Чехии Марию Боузкову, которая получила от организаторов 23-й номер посева.

Путь Ангелины в Испании начался еще с отборочного этапа. Преодолев два раунда квалификации, украинка в стартовом матче основы переиграла Камиллу Рахимову.

Противостояние с Боузковой стало второй очной встречей теннисисток в карьере - первую Калинина выиграла еще семь лет назад на травяных кортах Уимблдона.

Переломный момент и уверенный финиш: как развивались события на корте

Матч начался для украинки с трудностей - соперница быстро захватила инициативу и повела в счете 3:1.

Однако Калинина сумела перехватить инициативу, выиграв четыре гейма подряд, что позволило ей закрыть первый сет в свою пользу - 6:4.

Вторая партия проходила при тотальном доминировании Ангелины.

Она уверенно оторвалась от оппонентки (5:1) и, несмотря на небольшую потерю концентрации в конце встречи, довела дело до логического завершения.

Итоговый счет поединка - 6:4, 6:3.

Исторический подтекст и перспективы в Мадриде

Эта победа стала для Калининой знаковой по нескольким причинам:

  • Сильнейшая соперница: Ангелина одолела игрока из топ-25 (Боузкова занимает 24-ю позицию) впервые за последние 16 месяцев. Предыдущий подобный успех датирован декабрем 2025 года.
  • Успех в Испании: Украинка впервые с 2022 года выиграла два подряд матча в основной сетке мадридского "тысячника".
  • Лидерство среди украинок: На данный момент Калинина остается единственной представительницей Украины, которая гарантировала себе место в третьем круге. Ранее турнир покинули Свитолина, Снигур и Стародубцева, а Марта Костюк еще готовится к своему выступлению.

За выход в следующую стадию Калинина поборется с сильнейшей в паре Камила Осорио - Наоми Осака.

