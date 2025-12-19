UA

Джошуа і Джейк Пол зійшлися на вагах: з якою вагою спортсмени вийдуть на ринг у Маямі

Ентоні Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та американський боксер і шоумен Джейк Пол офіційно завершили процедуру зважування напередодні очного поєдинку, який відбудеться в ніч на 20 грудня в США.

Де і коли дивитися бій - повідомляє РБК-Україна.

Вага боксерів та умови контракту

Під час офіційного зважування британський важковаговик Ентоні Джошуа продемонстрував вагу 110,4 кг. Його опонент Джейк Пол виявився суттєво легшим - прилади зафіксували показник у 98,3 кг. Таким чином, різниця між суперниками склала понад 12 кілограмів.

Варто зазначити, що Джошуа успішно вклався у ліміти, прописані в угоді на бій. Згідно з контрактними зобов'язаннями, максимальна вага британця не повинна була перевищувати позначку в 111,1 кг.

Відомо, що до тренувального процесу британця долучилася команда Усика, яка допомагала йому готуватися до майбутнього бою.

Також ми писали, що Джошуа та Ф'юрі домовилися про мега-бій у 2026 році.

