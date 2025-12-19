Джошуа і Джейк Пол зійшлися на вагах: з якою вагою спортсмени вийдуть на ринг у Маямі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та американський боксер і шоумен Джейк Пол офіційно завершили процедуру зважування напередодні очного поєдинку, який відбудеться в ніч на 20 грудня в США.
Де і коли дивитися бій - повідомляє РБК-Україна.
Під час офіційного зважування британський важковаговик Ентоні Джошуа продемонстрував вагу 110,4 кг. Його опонент Джейк Пол виявився суттєво легшим - прилади зафіксували показник у 98,3 кг. Таким чином, різниця між суперниками склала понад 12 кілограмів.
Варто зазначити, що Джошуа успішно вклався у ліміти, прописані в угоді на бій. Згідно з контрактними зобов'язаннями, максимальна вага британця не повинна була перевищувати позначку в 111,1 кг.
OFFICIAL WEIGH IN: JAKE PAUL vs. ANTHONY JOSHUA
Відомо, що до тренувального процесу британця долучилася команда Усика, яка допомагала йому готуватися до майбутнього бою.
Також ми писали, що Джошуа та Ф'юрі домовилися про мега-бій у 2026 році.