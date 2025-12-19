RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Джошуа и Джейк Пол сошлись на весах: с каким весом спортсмены выйдут на ринг в Майами

Энтони Джошуа (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и американский боксер и шоумен Джейк Пол официально завершили процедуру взвешивания накануне очного поединка, который состоится в ночь на 20 декабря в США.

Где и когда смотреть бой - сообщает РБК-Украина.

Вес боксеров и условия контракта

Во время официального взвешивания британский тяжеловес Энтони Джошуа продемонстрировал вес 110,4 кг. Его оппонент Джейк Пол оказался существенно легче - приборы зафиксировали показатель в 98,3 кг. Таким образом, разница между соперниками составила более 12 килограммов.

Стоит отметить, что Джошуа успешно уложился в лимиты, прописанные в соглашении на бой. Согласно контрактным обязательствам, максимальный вес британца не должен был превышать отметку в 111,1 кг.

Известно, что к тренировочному процессу британца присоединилась команда Усика, которая помогала ему готовиться к предстоящему бою.

Также мы писали, что Джошуа и Фьюри договорились о мега-бое в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксЭнтони Джошуа