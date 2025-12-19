Джошуа и Джейк Пол сошлись на весах: с каким весом спортсмены выйдут на ринг в Майами

Вес боксеров и условия контракта

Во время официального взвешивания британский тяжеловес Энтони Джошуа продемонстрировал вес 110,4 кг. Его оппонент Джейк Пол оказался существенно легче - приборы зафиксировали показатель в 98,3 кг. Таким образом, разница между соперниками составила более 12 килограммов.

Стоит отметить, что Джошуа успешно уложился в лимиты, прописанные в соглашении на бой. Согласно контрактным обязательствам, максимальный вес британца не должен был превышать отметку в 111,1 кг.