"Я ж нормальна людина". Бадоєв пояснив, чому не привозить дітей в Україну

Субота 13 грудня 2025 18:18
"Я ж нормальна людина". Бадоєв пояснив, чому не привозить дітей в Україну Алан Бадоєв розповів, як живуть його діти в Італії (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Режисер та продюсер Алан Бадоєв поділився подробицями життя своїх дітей - Бориса та Лоліти, які вже кілька років мешкають в Італії. Він пояснив, чому вони не приїздять в Україну під час повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Бадоєва Раміні.

Чому Бадоєв не хоче привозити дітей в Україну

За словами Бадоєва, головна причина - безпека та психологічний стан сина та доньки.

"Ну, я ж нормальна людина. Не хочу, щоб у них був стрес. Абсолютно кожен батько або мати, якщо має можливість зробити так, щоб дитина не відчувала стресу, буде це робити. Діти ж не спеціально поїхали, хоча і ті, хто спеціально, я нормально до цього ставлюся. Якщо ти можеш зробити так, щоб твоя дитина якомога довше залишалася дитиною - це треба робити", - зазначив режисер.

Він наголосив, що його діти виїхали за кордон задовго до початку повномасштабного вторгнення й живуть в Італії вже сім років. Адаптація, за його словами, була непростою.

"Довелося пройти дуже важкий момент. Це перенавчання на італійську, англійську, згодом французьку. Далі їм повністю необхідно було перевчити себе по-іншому поводитись, бо нам казали, що вони дуже якісь грубі. Але потім діти зрозуміли, що малось на увазі - простір", - поділився Бадоєв.

&quot;Я ж нормальна людина&quot;. Бадоєв пояснив, чому не привозить дітей в УкраїнуДіти Бадоєва (фото: instagram.com/alanbadoev)

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Борис і Лоліта запитували батька, чому він не виїздить. Режисер пояснив їм, що хоче створювати проєкти про Україну, які залишаться для них і допоможуть краще зрозуміти свою країну.

Також Бадоєв розповів, якими мовами спілкуються його діти. За його словами, вони знають українську та добре її розуміють, однак у повсякденному житті переважає італійська.

"Чи вживають вони українську кожного дня? Та ні, вони італійською розмовляють, бо всі друзі італійці. Чи розмовляють російською? Дома точно розмовляють. Коли я з донькою, вона говорить зі мною українською. Це для неї не проблема. Чи вона відчуває, що це щось дуже важливо для неї? Ні, давайте будемо чесні. Вона відчуває, що це для мене важливо", - зізнався Алан.

До речі, син та донька пішли стопами батька й обрали режисерську справу. Борис уже працює в професії, а Лоліта цього року вступила до Римської академії мистецтв і має перші творчі відзнаки.

"Вона вже має свої роботи й навіть грамоти. Дуже класна дівчина. Дуже пишаюся", - підсумував Бадоєв.

