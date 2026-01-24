Джокович переписав історію Грендслемів і повторив рекорд Федерера на Australian Open
Новак Джокович переписав історію тенісу на Australian Open-2026. Перемога в третьому колі принесла сербу 400-й виграний матч на Грендслемах і одразу кілька рекордів.
Шлях до історичного ювілею в Мельбурні
У матчі за вихід до 1/8 фіналу австралійського мейджора Джокович зустрівся з представником Нідерландів Ботіком ван де Зандсхулпом.
Попри супротив 75-ї ракетки світу, серб закрив поєдинок у трьох сетах. Найбільш напруженою стала фінальна партія, де доля зустрічі вирішилася на тайбрейку.
Цей успіх став логічним продовженням переможної серії Новака на поточному турнірі.
Раніше він оформив свою 100-ту звитягу безпосередньо в Мельбурні, обігравши Педро Мартінеса, а згодом виявився сильнішим за італійця Франческо Маестреллі.
Вічний рекорд та порівняння з легендами
Досягнувши позначки у 400 виграних матчів на "шоломах", Джокович остаточно відірвався від своїх головних конкурентів.
Наразі він випереджає Роджера Федерера на 31 перемогу, а Рафаеля Надаля - на 86.
Топ-5 лідерів за кількістю перемог на мейджорах:
- Новак Джокович (Сербія) - 400
- Роджер Федерер (Швейцарія) - 369
- Рафаель Надаль (Іспанія) - 314
- Джиммі Коннорс (США) - 233
- Андре Агассі (США) - 224
Крім того, Новак зрівнявся з Федерером за кількістю виграних поєдинків саме на Australian Open (в обох по 102 перемоги). Наступний успіх дозволить сербу стати одноосібним лідером і за цим показником.
Також Джокович оновив рекорд за кількістю виходів у 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam - тепер у його активі 70 таких досягнень.
Хто стане наступним суперником рекордсмена
У боротьбі за чвертьфінал Australian Open-2026 Джокович зійдеться з представником Чехії Якубом Меншиком. Молодий чех пробився до четвертого кола, перегравши американця Ітана Квінна.
Цікаво, що історія протистояння цих тенісистів має особливий підтекст: Меншик свого часу тренувався разом із Новаком після фіналу юніорського Australian Open-2022.
Ба більше, Якуб уже має досвід перемоги над іменитим сербом - у 2025 році він здолав Джоковича у фіналі престижного турніру в Маямі.
