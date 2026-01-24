ua en ru
Джокович переписав історію Грендслемів і повторив рекорд Федерера на Australian Open

Субота 24 січня 2026 16:27
Джокович переписав історію Грендслемів і повторив рекорд Федерера на Australian Open Новак Джокович (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Новак Джокович переписав історію тенісу на Australian Open-2026. Перемога в третьому колі принесла сербу 400-й виграний матч на Грендслемах і одразу кілька рекордів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Шлях до історичного ювілею в Мельбурні

У матчі за вихід до 1/8 фіналу австралійського мейджора Джокович зустрівся з представником Нідерландів Ботіком ван де Зандсхулпом.

Попри супротив 75-ї ракетки світу, серб закрив поєдинок у трьох сетах. Найбільш напруженою стала фінальна партія, де доля зустрічі вирішилася на тайбрейку.

Цей успіх став логічним продовженням переможної серії Новака на поточному турнірі.

Раніше він оформив свою 100-ту звитягу безпосередньо в Мельбурні, обігравши Педро Мартінеса, а згодом виявився сильнішим за італійця Франческо Маестреллі.

Вічний рекорд та порівняння з легендами

Досягнувши позначки у 400 виграних матчів на "шоломах", Джокович остаточно відірвався від своїх головних конкурентів.

Наразі він випереджає Роджера Федерера на 31 перемогу, а Рафаеля Надаля - на 86.

Топ-5 лідерів за кількістю перемог на мейджорах:

  1. Новак Джокович (Сербія) - 400
  2. Роджер Федерер (Швейцарія) - 369
  3. Рафаель Надаль (Іспанія) - 314
  4. Джиммі Коннорс (США) - 233
  5. Андре Агассі (США) - 224

Крім того, Новак зрівнявся з Федерером за кількістю виграних поєдинків саме на Australian Open (в обох по 102 перемоги). Наступний успіх дозволить сербу стати одноосібним лідером і за цим показником.

Також Джокович оновив рекорд за кількістю виходів у 1/8 фіналу на турнірах Grand Slam - тепер у його активі 70 таких досягнень.

Хто стане наступним суперником рекордсмена

У боротьбі за чвертьфінал Australian Open-2026 Джокович зійдеться з представником Чехії Якубом Меншиком. Молодий чех пробився до четвертого кола, перегравши американця Ітана Квінна.

Цікаво, що історія протистояння цих тенісистів має особливий підтекст: Меншик свого часу тренувався разом із Новаком після фіналу юніорського Australian Open-2022.

Ба більше, Якуб уже має досвід перемоги над іменитим сербом - у 2025 році він здолав Джоковича у фіналі престижного турніру в Маямі.

Раніше ми розповіли про зворушливе звернення Олександри Олійникової після гри на Australian Open.

Також читайте, хто став суперником збірної України у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

