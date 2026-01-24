ua en ru
Джокович переписал историю Грэндслемов и повторил рекорд Федерера на Australian Open

Суббота 24 января 2026 16:27
UA EN RU
Джокович переписал историю Грэндслемов и повторил рекорд Федерера на Australian Open Новак Джокович (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Новак Джокович переписал историю тенниса на Australian Open-2026. Победа в третьем круге принесла сербу 400-й выигранный матч на Грэндслемах и сразу несколько рекордов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Путь к историческому юбилею в Мельбурне

В матче за выход в 1/8 финала австралийского мэйджора Джокович встретился с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

Несмотря на сопротивление 75-й ракетки мира, серб закрыл поединок в трех сетах. Наиболее напряженной стала финальная партия, где судьба встречи решилась на тайбрейке.

Этот успех стал логичным продолжением победной серии Новака на текущем турнире.

Ранее он оформил свою 100-ю победу непосредственно в Мельбурне, обыграв Педро Мартинеса, а впоследствии оказался сильнее итальянца Франческо Маэстрелли.

Вечный рекорд и сравнение с легендами

Достигнув отметки в 400 выигранных матчей на "шлемах", Джокович окончательно оторвался от своих главных конкурентов.

Сейчас он опережает Роджера Федерера на 31 победу, а Рафаэля Надаля - на 86.

Топ-5 лидеров по количеству побед на мэйджорах:

  1. Новак Джокович (Сербия) - 400
  2. Роджер Федерер (Швейцария) - 369
  3. Рафаэль Надаль (Испания) - 314
  4. Джимми Коннорс (США) - 233
  5. Андре Агасси (США) - 224

Кроме того, Новак сравнялся с Федерером по количеству выигранных поединков именно на Australian Open (у обоих по 102 победы). Следующий успех позволит сербу стать единоличным лидером и по этому показателю.

Также Джокович обновил рекорд по количеству выходов в 1/8 финала на турнирах Grand Slam - теперь в его активе 70 таких достижений.

Кто станет следующим соперником рекордсмена

В борьбе за четвертьфинал Australian Open-2026 Джокович сойдется с представителем Чехии Якубом Меншиком. Молодой чех пробился в четвертый круг, переиграв американца Итана Куинна.

Интересно, что история противостояния этих теннисистов имеет особый подтекст: Меншик в свое время тренировался вместе с Новаком после финала юниорского Australian Open-2022.

Более того, Якуб уже имеет опыт победы над именитым сербом - в 2025 году он одолел Джоковича в финале престижного турнира в Майами.

