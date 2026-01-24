Джокович переписал историю Грэндслемов и повторил рекорд Федерера на Australian Open
Новак Джокович переписал историю тенниса на Australian Open-2026. Победа в третьем круге принесла сербу 400-й выигранный матч на Грэндслемах и сразу несколько рекордов.
Путь к историческому юбилею в Мельбурне
В матче за выход в 1/8 финала австралийского мэйджора Джокович встретился с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.
Несмотря на сопротивление 75-й ракетки мира, серб закрыл поединок в трех сетах. Наиболее напряженной стала финальная партия, где судьба встречи решилась на тайбрейке.
Этот успех стал логичным продолжением победной серии Новака на текущем турнире.
Ранее он оформил свою 100-ю победу непосредственно в Мельбурне, обыграв Педро Мартинеса, а впоследствии оказался сильнее итальянца Франческо Маэстрелли.
Вечный рекорд и сравнение с легендами
Достигнув отметки в 400 выигранных матчей на "шлемах", Джокович окончательно оторвался от своих главных конкурентов.
Сейчас он опережает Роджера Федерера на 31 победу, а Рафаэля Надаля - на 86.
Топ-5 лидеров по количеству побед на мэйджорах:
- Новак Джокович (Сербия) - 400
- Роджер Федерер (Швейцария) - 369
- Рафаэль Надаль (Испания) - 314
- Джимми Коннорс (США) - 233
- Андре Агасси (США) - 224
Кроме того, Новак сравнялся с Федерером по количеству выигранных поединков именно на Australian Open (у обоих по 102 победы). Следующий успех позволит сербу стать единоличным лидером и по этому показателю.
Также Джокович обновил рекорд по количеству выходов в 1/8 финала на турнирах Grand Slam - теперь в его активе 70 таких достижений.
Кто станет следующим соперником рекордсмена
В борьбе за четвертьфинал Australian Open-2026 Джокович сойдется с представителем Чехии Якубом Меншиком. Молодой чех пробился в четвертый круг, переиграв американца Итана Куинна.
Интересно, что история противостояния этих теннисистов имеет особый подтекст: Меншик в свое время тренировался вместе с Новаком после финала юниорского Australian Open-2022.
Более того, Якуб уже имеет опыт победы над именитым сербом - в 2025 году он одолел Джоковича в финале престижного турнира в Майами.
