"Дженоа" зробила гучне призначення: команду Маліновського очолив Де Россі

Італійський фахівець Даніеле Де Россі став новим головним тренером "Дженоа", де виступає український півзахисник Руслан Маліновський. Про це повідомила пресслужба клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Де Россі очолив "Дженоа" після відставки Вієйра

Після дев’яти матчів без перемог керівництво "Дженоа" ухвалило рішення звільнити Патріка Вієйра. Тимчасовий тренерський штаб допоміг команді здобути першу перемогу в сезоні Серії А 2025/26, але вже незабаром клуб визначився з новим наставником.

Контракт із Де Россі розраховано до завершення поточного сезону, а в разі збереження місця в елітному дивізіоні угода буде автоматично продовжена. За інформацією італійських ЗМІ, домовленість може діяти до літа 2026 року.

Наразі "Дженоа" посідає 18-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Новий старт для легенди "Роми"

Для Де Россі це повернення до тренерської роботи після відставки з "Роми", де він розпочав сезон 2024/25.

Саме під його керівництвом римляни запрошували до команди українського нападника Артема Довбика. Проте через слабкий старт сезону спеціаліста звільнили у вересні.

Цікаво, що нещодавно у пресі повідомляли про інтерес "Торіно" до легендарного півзахисника "Роми", однак саме "Дженоа" стала наступним етапом у його тренерській кар’єрі.