Джеджула вперше показав дружину, яка народила йому третю дитину (фото)

11:38 06.05.2026 Ср
2 хв
Ведучий поділився сімейним кадром і зізнався, що поруч із обраницею почувається коханим
aimg Іванна Пашкевич
Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)

Український ведучий Андрій Джеджула поділився рідкісним кадром з новою дружиною, яка нещодавно народила йому третю дитину.

Шоумен дедалі частіше показує окремі моменти з особистого життя, хоча обраницю й досі ретельно приховує.

Цього разу Джеджула опублікував фото з коханою, на якому вона позує в чорній обтислій вечірній сукні.

Поруч із нею стоїть сам ведучий, ніжно обіймаючи дружину за талію.

Втім, обличчя жінки Андрій заблюрив. Він зізнався, що йому непросто приховувати красу коханої, однак своє щастя та почуття він усе ж не може сховати.

За словами шоумена, поруч із нею він відчуває себе коханим і насолоджується родиною, у якій є повага та любов.

Андрій Джеджула з дружиною (фото: instagram.com/djedjula)

Фото з дружиною Джеджула опублікував із нагоди її дня народження.

Ведучий присвятив обраниці теплі слова та побажав їй щастя, легкості й радості.

“Я бажаю тобі отримувати за все добро в тисячі разів більше добра у відповідь на кожному кроці, бути щасливою, усміхненою, завжди максимально задоволеною в усіх сенсах і щоб від класних емоцій тебе розпирало і все навколо було легким, а всі справи були тобі в радість і не було б у тобі місця для суму та хандри! Ніколи!" - написав він.

Особисте життя Андрія Джеджули

У ведучого є 17-річний син Даніель від стосунків зі співачкою Сантою Дімопулос.

Пара свого часу розійшлася, однак Джеджула підтримує зв’язок із сином і бере участь у його житті.

Згодом Андрій одружився з Юлією Леус. У 2021 році в подружжя народилася донька Аделіна.

Проте цей шлюб також завершився розлученням. Леус публічно говорила про складні стосунки з шоуменом і звинувачувала його в токсичній поведінці.

У червні 2025 року стало відомо, що Джеджула втретє став батьком.

Андрій Джеджула з дітьми і дружиною (фото: instagram.com/djedjula)

У нього народилася донька Емілія. Ім’я матері дитини ведучий поки не розкриває, намагаючись уберегти нову родину від надмірної публічної уваги.

