Джеджула впервые показал жену, которая родила ему третьего ребенка (фото)

Украинский ведущий Андрей Джеджула поделился редким кадром с новой женой, которая недавно родила ему третьего ребенка.
Шоумен все чаще показывает отдельные моменты из личной жизни, хотя избранницу до сих пор тщательно скрывает.
На этот раз Джеджула опубликовал фото с любимой, на котором она позирует в черном обтягивающем вечернем платье.
Рядом с ней стоит сам ведущий, нежно обнимая жену за талию.
Впрочем, лицо женщины Андрей заблюрил. Он признался, что ему непросто скрывать красоту любимой, однако свое счастье и чувства он все же не может скрыть.
По словам шоумена, рядом с ней он чувствует себя любимым и наслаждается семьей, в которой есть уважение и любовь.
Фото с женой Джеджула опубликовал по случаю ее дня рождения.
Ведущий посвятил избраннице теплые слова и пожелал ей счастья, легкости и радости.
"Я желаю тебе получать за все добро в тысячи раз больше добра в ответ на каждом шагу, быть счастливой, улыбающейся, всегда максимально довольной во всех смыслах и чтобы от классных эмоций тебя распирало и все вокруг было легким, а все дела были тебе в радость и не было бы в тебе места для грусти и хандры! Никогда!" - написал он.
У ведущего есть 17-летний сын Даниэль от отношений с певицей Сантой Димопулос.
Пара в свое время разошлась, однако Джеджула поддерживает связь с сыном и участвует в его жизни.
Впоследствии Андрей женился на Юлии Леус. В 2021 году у супругов родилась дочь Аделина.
Однако этот брак также завершился разводом. Леус публично говорила о сложных отношениях с шоуменом и обвиняла его в токсичном поведении.
В июне 2025 года стало известно, что Джеджула в третий раз стал отцом.
У него родилась дочь Эмилия. Имя матери ребенка ведущий пока не раскрывает, стараясь уберечь новую семью от чрезмерного публичного внимания.