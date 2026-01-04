Два голи українців: Циганков і Ванат врятували "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Каталонська "Жирона" здобула надважливі три очки в чемпіонаті Іспанії завдяки результативним діям двох українців. Віктор Циганков і Владислав Ванат відзначилися голами у поєдинку проти "Мальорки", що дозволило команді залишити зону вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Українці в основі та вирішальна роль у матчі

На гру 18-го туру іспанської Прімери проти "Мальорки" тренерський штаб "Жирони" з перших хвилин довірив місце в стартовому складі Віктору Циганкову та Владиславу Ванату.

Голкіпер Владислав Крапивцов до заявки потрапив, але весь матч провів серед запасних.

Як "Жирона" здобула перемогу

Рахунок у зустрічі було відкрито всередині першого тайму. На 25-й хвилині Віктор Циганков отримав передачу від центрального захисника Віктора Райса в штрафному майданчику суперника та холоднокровно переграв воротаря "Мальорки".

Одразу після перерви українець був близький до другого голу, однак його удар із вигідної позиції пройшов повз стійку.

Другий м'яч каталонці забили на 63-й хвилині. Владислав Ванат заробив пенальті після порушення правил у штрафному майданчику гостей і сам же впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У компенсований час "Мальорка" змогла скоротити різницю в рахунку, також скориставшись пенальті, який реалізував Ведат Мурікі, але на підсумок гри це вже не вплинуло.

Статистика українців та турнірне становище

Циганков і Ванат відіграли повний матч. Вінгер "Жирони" окрім забитого м'яча двічі пробивав по воротах, виграв кілька єдиноборств і виконав більшість своїх передач точно. Нападник, окрім реалізованого пенальті, активно діяв у боротьбі та ефективно працював з м'ячем.

Завдяки цій перемозі "Жирона" піднялася на 16-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги та набрала 18 очок, залишивши небезпечну зону.

Коли наступний матч

Свій наступний поєдинок у чемпіонаті Іспанії команда українців проведе проти "Осасуни". Матч запланований на суботу, 10 січня, початок о 19:30 за київським часом.