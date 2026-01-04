ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Два голи українців: Циганков і Ванат врятували "Жирону" в чемпіонаті Іспанії

Неділя 04 січня 2026 21:27
UA EN RU
Два голи українців: Циганков і Ванат врятували "Жирону" в чемпіонаті Іспанії Віктор Циганков (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Каталонська "Жирона" здобула надважливі три очки в чемпіонаті Іспанії завдяки результативним діям двох українців. Віктор Циганков і Владислав Ванат відзначилися голами у поєдинку проти "Мальорки", що дозволило команді залишити зону вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Українці в основі та вирішальна роль у матчі

На гру 18-го туру іспанської Прімери проти "Мальорки" тренерський штаб "Жирони" з перших хвилин довірив місце в стартовому складі Віктору Циганкову та Владиславу Ванату.

Голкіпер Владислав Крапивцов до заявки потрапив, але весь матч провів серед запасних.

Як "Жирона" здобула перемогу

Рахунок у зустрічі було відкрито всередині першого тайму. На 25-й хвилині Віктор Циганков отримав передачу від центрального захисника Віктора Райса в штрафному майданчику суперника та холоднокровно переграв воротаря "Мальорки".

Одразу після перерви українець був близький до другого голу, однак його удар із вигідної позиції пройшов повз стійку.

Другий м'яч каталонці забили на 63-й хвилині. Владислав Ванат заробив пенальті після порушення правил у штрафному майданчику гостей і сам же впевнено реалізував одинадцятиметровий.

У компенсований час "Мальорка" змогла скоротити різницю в рахунку, також скориставшись пенальті, який реалізував Ведат Мурікі, але на підсумок гри це вже не вплинуло.

Статистика українців та турнірне становище

Циганков і Ванат відіграли повний матч. Вінгер "Жирони" окрім забитого м'яча двічі пробивав по воротах, виграв кілька єдиноборств і виконав більшість своїх передач точно. Нападник, окрім реалізованого пенальті, активно діяв у боротьбі та ефективно працював з м'ячем.

Завдяки цій перемозі "Жирона" піднялася на 16-ту сходинку турнірної таблиці Ла Ліги та набрала 18 очок, залишивши небезпечну зону.

Коли наступний матч

Свій наступний поєдинок у чемпіонаті Іспанії команда українців проведе проти "Осасуни". Матч запланований на суботу, 10 січня, початок о 19:30 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що українець Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з командою "Олімпіакос".

Також читайте про інших футболістів збірної України, які можуть змінити клуб у зимове трансферне вікно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Іспанії Футбол
Новини
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем