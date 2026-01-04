ua en ru
Вс, 04 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Два гола украинцев: Цыганков и Ванат спасли "Жирону" в чемпионате Испании

Воскресенье 04 января 2026 21:27
UA EN RU
Два гола украинцев: Цыганков и Ванат спасли "Жирону" в чемпионате Испании Виктор Цыганков (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Каталонская "Жирона" добыла сверхважные три очка в чемпионате Испании благодаря результативным действиям двух украинцев. Виктор Цыганков и Владислав Ванат отметились голами в поединке против "Мальорки", что позволило команде покинуть зону вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Украинцы в основе и решающая роль в матче

На игру 18-го тура испанской Примеры против "Мальорки" тренерский штаб "Жироны" с первых минут доверил место в стартовом составе Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

Голкипер Владислав Крапивцов в заявку попал, но весь матч провел среди запасных.

Как "Жирона" одержала победу

Счет во встрече был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте Виктор Цыганков получил передачу от центрального защитника Виктора Райса в штрафной площадке соперника и хладнокровно переиграл вратаря "Мальорки".

Сразу после перерыва украинец был близок ко второму голу, однако его удар из выгодной позиции прошел мимо стойки.

Второй мяч каталонцы забили на 63-й минуте. Владислав Ванат заработал пенальти после нарушения правил в штрафной площадке гостей и сам же уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В компенсированное время "Мальорка" смогла сократить разницу в счете, также воспользовавшись пенальти, который реализовал Ведат Мурики, но на итог игры это уже не повлияло.

Статистика украинцев и турнирное положение

Цыганков и Ванат отыграли полный матч. Вингер "Жироны" кроме забитого мяча дважды пробивал по воротам, выиграл несколько единоборств и выполнил большинство своих передач точно. Нападающий, кроме реализованного пенальти, активно действовал в борьбе и эффективно работал с мячом.

Благодаря этой победе "Жирона" поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги и набрала 18 очков, оставив опасную зону.

Когда следующий матч

Свой следующий поединок в чемпионате Испании команда украинцев проведет против "Осасуны". Матч запланирован на субботу, 10 января, начало в 19:30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что украинец Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с командой "Олимпиакос".

Также читайте о других футболистах сборной Украины, которые могут сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Испании Футбол
Новости
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
"Изменения должны продолжаться". Зеленский анонсировал заседание Кабмина
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем