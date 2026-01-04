Два гола украинцев: Цыганков и Ванат спасли "Жирону" в чемпионате Испании

Каталонская "Жирона" добыла сверхважные три очка в чемпионате Испании благодаря результативным действиям двух украинцев. Виктор Цыганков и Владислав Ванат отметились голами в поединке против "Мальорки", что позволило команде покинуть зону вылета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Украинцы в основе и решающая роль в матче

На игру 18-го тура испанской Примеры против "Мальорки" тренерский штаб "Жироны" с первых минут доверил место в стартовом составе Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

Голкипер Владислав Крапивцов в заявку попал, но весь матч провел среди запасных.

Как "Жирона" одержала победу

Счет во встрече был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте Виктор Цыганков получил передачу от центрального защитника Виктора Райса в штрафной площадке соперника и хладнокровно переиграл вратаря "Мальорки".

Сразу после перерыва украинец был близок ко второму голу, однако его удар из выгодной позиции прошел мимо стойки.

Второй мяч каталонцы забили на 63-й минуте. Владислав Ванат заработал пенальти после нарушения правил в штрафной площадке гостей и сам же уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В компенсированное время "Мальорка" смогла сократить разницу в счете, также воспользовавшись пенальти, который реализовал Ведат Мурики, но на итог игры это уже не повлияло.

Статистика украинцев и турнирное положение

Цыганков и Ванат отыграли полный матч. Вингер "Жироны" кроме забитого мяча дважды пробивал по воротам, выиграл несколько единоборств и выполнил большинство своих передач точно. Нападающий, кроме реализованного пенальти, активно действовал в борьбе и эффективно работал с мячом.

Благодаря этой победе "Жирона" поднялась на 16-ю строчку турнирной таблицы Ла Лиги и набрала 18 очков, оставив опасную зону.

Когда следующий матч

Свой следующий поединок в чемпионате Испании команда украинцев проведет против "Осасуны". Матч запланирован на субботу, 10 января, начало в 19:30 по киевскому времени.