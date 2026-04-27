Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Думала, що отруїлася": Вітвіцька розкрила, як дізналася про вагітність

17:42 27.04.2026 Пн
Проте її наречений-військовий ще раніше здогадувався про майбутнє поповнення
aimg Катерина Собкова
"Думала, що отруїлася": Вітвіцька розкрила, як дізналася про вагітність Соломія Вітвіцька (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Вчора стало відомо, що 45-річна Соломія Вітвіцька вагітна первістком. Телеведуча розсекретила, як вона дізналася про свій стан та чи планує йти у декрет.

Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на її коментар для "Сніданку з 1+1".

Вітвіцька розсекретила, як дізналася про вагітність

Телеведуча розсекретила, як почувається зараз і чи був у неї токсикоз.

"Ну зараз вже все добре. Минули найскладніші часи - токсикоз, тому зараз вже взагалі все окей", - зазначила Соломія.

Також вона розповіла, як дізналася про свій стан. За словами Вітвіцької, це стало для неї сюрпризом.

"Ми самі не очікували. І насправді, коли дізналася я, що я вагітна, я вже була 2 місяці при надії, і не знала про це", - згадала вона.

Перед тим, як зробити тест, вона спочатку подумала, що чимось отруїлася.

"В мене на роботі почався токсикоз. І я вже прийшла додому, зробила тест, вже з'ясувала, що це не просто так, не випадковість, не з'їла щось погане", - зазначила ведуча.

В той же час на питання ведучого "Сніданку з 1+1" щодо стереотипів про жінок, які вагітніють у більш зрілому віці, Вітвіцька відповіла, що їй не страшно народжувати вперше у 45 років.

"Мені здається, що зараз українцям вже нічого не страшно і нічим не налякаєш. І я радію, що всі ці стереотипи вже залишаються десь позаду. І що взагалі, в принципі, як показує зараз ситуація в Україні, треба жити тут і зараз, робити все для того, щоб ми якнайшвидше перемогли", - сказала вона.

Як про вагітність дізнався наречений Вітвіцької

Також журналісти поцікавилися, як на новину про вагітність відреагував наречений Соломії - військовий Олексій Ситайло.

"Дізналися разом", - відповіла вона.

"Просто в мене була операція в грудні, септопластика, я вирівнювала носову перегородку. Я думала, що, можливо, в мене щось ще з наркозом, з реабілітацією пов'язане, ще щось, ну і зробили тест. І дізналися, насправді разом, фактично, сюрпризу не було", - згадала ведуча.

Вітвіцька зазначила, що він першим почав про це здогадуватися.

"Олексій думав, він був впевнений, що я про все вже знаю, і він, виявляється, здогадувався. Сказав, що думав, що, можливо, я готую йому сюрприз на день Валентина або на день народження - в нього 25 лютого день народження, от, ну насправді для мене, напевно, сюрприз був більший", - зазначила вона.

Стать дитини телеведуча поки що не знає, але друзі та знайомі вважають, що у закоханих має народитися донечка.

Також Соломія ще не знає, чи буде вона йти у декретну відпустку чи все ж таки буде намагатися поєднувати роботу та материнство.

"Побачимо по самопочуттю, насправді, бо це навіть залежить, мені здається не від віку, а від якихось біологічних, фізіологічних моментів більше. Тому що в мене є подруги абсолютно різного віку, які по-різному переживали цей стан і по-різному, звісно ж, протікала вагітність", - сказала Вітвіцька.

Історія кохання Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайла

Вітвіцька була у шлюбі з режисером і кліпмейкером Владом Кочатковим упродовж 2013-2021 років.

З Олексієм Ситайлом вони були знайомі раніше - перетиналися на святах у спільних друзів, але ближче почали спілкуватися вже після початку повномасштабної війни, коли ведуча возила допомогу на Бахмутський напрямок. До початку війни був головою районного суду Сумської області, а потім мобілізувався до ЗСУ.

За її словами, саме тоді Олексій звернувся з проханням про генератори для свого підрозділу. Вітвіцька, яка займається волонтерством ще з 2014 року, відгукнулася - і з цього почалися їхні стосунки.

Про стосунки вони розповіли в лютому 2024 року, а вже через рік - 14 лютого 2025-го - під час відпочинку в Буковелі Олексій освідчився їй.

&quot;Думала, що отруїлася&quot;: Вітвіцька розкрила, як дізналася про вагітністьСоломія Вітвіцька з нареченим-військовим (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

