Дубль Оба та небезпека з повітря: "Шахтар" перестріляв "Кривбас" і продовжив переможну серію в УПЛ (відео)

У неділю, 17 травня, в матчі 29-го туру української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар", який уже гарантував собі золоті нагороди, завітав у гості до криворізького "Кривбаса". Команди влаштували справжню гольову перестрілку в поєдинку, що тривав понад три години через регулярні повітряні тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 29-й тур

"Кривбас" – "Шахтар" – 2:3

Голи: Мендоза, 58, Шевченко, 87 – Траоре, 41, Оба, 45, 68

Футбол в укриттях

Матч у Кривому Розі від самого початку пішов не за графіком. Стартовий свисток довелося відкласти аж на півтори години через тривалу тривогу в регіоні. Коли ж команди нарешті вийшли на поле та відіграли стартовий відрізок, арбітр був змушений знову забрати футболістів у бомбосховище – друга вимушена пауза затягнулася ще на годину.

Інтрига до останньої хвилини

Попри такий рваний темп, обидва колективи продемонстрували якісний та атакувальний футбол, щойно поверталися на зелений газон.

Уже під завісу першого тайму "гірники" забезпечили собі комфортну перевагу, двічі розписавшись у воротах господарів завдяки влучним ударам Лассіни Траоре та Проспера Оба.

У другій половині зустрічі криворіжці змогли закрутити інтригу: на 58-й хвилині Глейкер Мендоза відіграв один м'яч. Утім, уже за десять хвилин Оба оформив дубль, повернувши донецькій команді гандикап у два голи. Наприкінці поєдинку, на 87-й хвилині, Ярослав Шевченко знову підтягнув "Кривбас" у рахунку майже впритул, проте підопічні Арди Турана втримали переможний результат.

Серія "гірників" та турнірне становище

Після 29-ти турів донецький "Шахтар" продовжує впевнено перебувати на вершині таблиці, маючи в своєму активі вже 72 очки. "Гірники" здобули в УПЛ шосту перемогу поспіль. А їхня безпрограшна серія в чемпіонаті склала вже 20 ігор: 16 перемог та 4 нічиї.

Окрім матчу в Кривому розі, 17 травня вже відбулися ще два поєдинки: "Олександрія" на виїзді здолала львівський "Рух" (3:1), а столична "Оболонь" – також у гостьовому матчі – ковалівський "Колос" (2:0).