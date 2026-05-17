Дубль Оба и опасность с воздуха: "Шахтер" перестрелял "Кривбасс" и продлил победную серию в УПЛ (видео)

18:34 17.05.2026 Вс
2 мин
Донецкая команда оформила шестую победу подряд в сложнейшем матче, который неоднократно останавливали из-за тревог
aimg Андрей Костенко
"Кривбасс" против "Шахтера" (фото: УПЛ)
В воскресенье, 17 мая, в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер", который уже гарантировал себе золотые награды, наведался в гости к криворожскому "Кривбассу". Команды устроили настоящую голевую перестрелку в поединке, который длился более трех часов из-за регулярных воздушных тревог.

УПЛ, 29-й тур

"Кривбасс" - "Шахтер" - 2:3

Голы: Мендоза, 58, Шевченко, 87 - Траоре, 41, Оба, 45, 68

Футбол в убежищах

Матч в Кривом Роге с самого начала пошел не по графику. Стартовый свисток пришлось отложить аж на полтора часа из-за длительной тревоги в регионе. Когда же команды наконец вышли на поле и отыграли стартовый отрезок, арбитр был вынужден снова забрать футболистов в бомбоубежище - вторая вынужденная пауза затянулась еще на час.

Интрига до последней минуты

Несмотря на такой рваный темп, оба коллектива продемонстрировали качественный и атакующий футбол, как только возвращались на зеленый газон.

Уже под занавес первого тайма "горняки" обеспечили себе комфортное преимущество, дважды расписавшись в воротах хозяев благодаря точным ударам Лассины Траоре и Проспера Оба.

Во второй половине встречи криворожане смогли закрутить интригу: на 58-й минуте Глейкер Мендоза отыграл один мяч. Впрочем, уже через десять минут Оба оформил дубль, вернув донецкой команде гандикап в два гола. В конце поединка, на 87-й минуте, Ярослав Шевченко снова подтянул "Кривбасс" в счете почти вплотную, однако подопечные Арды Турана удержали победный результат.

Серия "горняков" и турнирное положение

После 29-ти туров донецкий "Шахтер" продолжает уверенно находиться на вершине таблицы, имея в своем активе уже 72 очка. "Горняки" одержали в УПЛ шестую победу подряд. А их беспроигрышная серия в чемпионате составила уже 20 игр: 16 побед и 4 ничьи.

Кроме матча в Кривом Роге, 17 мая уже состоялись еще два поединка: "Александрия" на выезде одолела львовский "Рух" (3:1), а столичная "Оболонь" - также в гостевом матче - ковалевский "Колос" (2:0).

Ранее мы сообщили о сенсационном сценарии, по которому "Александрия" может спастись от вылета из УПЛ.

Зеленский об атаке на Москву: вполне справедливые ответы Украины на затягивание войны
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
