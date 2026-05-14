"Олександрія" може врятуватися від вильоту з УПЛ: став відомий сенсаційний сценарій

Віце-чемпіон країни минулого сезону "Олександрія", яка цьогоріч уже фактично попрощалася з елітним дивізіоном , несподівано отримала шанс залишитися в українській Прем'єр-лізі.

Про рятівний сценарій для "містян" розповідає РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке" .

Що вирішать у Львові

За інформацією джерела, львівський "Рух" завершує участь в професійному футболі. Рішення в клубі вже ухвалене, але багато що залежить від того, коли про це повідомлять офіційно – до стикових матчів чи вже після завершення сезону.

Як це вплине на "Олександрію"

Якщо "Рух" зніметься до стикових матчів, то його місце посяде "Олександрія", яка йде на 15-й позиції в турнірній таблиці. Тоді саме містяни гратимуть у стиках.

Якщо ж львів'яни самі проведуть стикові матчі і тільки після цього оголосять про припинення виступів – тоді пріоритет матиме "Кудрівка", що йде 13-ю в поточному сезоні УПЛ.

"Асоціація пильно стежить за подібними історіями, щоб уникнути домовленостей за лаштунками", - додав журналіст Михайло Співаковський.

Інтрига ще жива

Попри шанс на порятунок, команді Володимир Шаран ще потрібно втримати 15-те місце.

"Полтава", яка також вже втратила шанси залишитися в УПЛ, відстає лише на одне очко та все ще може обійти “містян” у турнірній таблиці.

Які матчі залишилися

До завершення чемпіонату командам-невдахам залишилося провести по два поєдинки.