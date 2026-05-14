Головна » Розваги » Спорт

"Олександрія" може врятуватися від вильоту з УПЛ: став відомий сенсаційний сценарій

19:31 14.05.2026 Чт
Критичне турнірне становище підопічних Володимира Шарана може бути виправлене через юридичні зміни
aimg Андрій Костенко
"Містяни" отримають несподіваний шанс (фото: ФК "Олександрія")
Віце-чемпіон країни минулого сезону "Олександрія", яка цьогоріч уже фактично попрощалася з елітним дивізіоном, несподівано отримала шанс залишитися в українській Прем'єр-лізі.

Про рятівний сценарій для "містян" розповідає РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Що вирішать у Львові

За інформацією джерела, львівський "Рух" завершує участь в професійному футболі. Рішення в клубі вже ухвалене, але багато що залежить від того, коли про це повідомлять офіційно – до стикових матчів чи вже після завершення сезону.

Як це вплине на "Олександрію"

Якщо "Рух" зніметься до стикових матчів, то його місце посяде "Олександрія", яка йде на 15-й позиції в турнірній таблиці. Тоді саме містяни гратимуть у стиках.

Якщо ж львів'яни самі проведуть стикові матчі і тільки після цього оголосять про припинення виступів – тоді пріоритет матиме "Кудрівка", що йде 13-ю в поточному сезоні УПЛ.

"Асоціація пильно стежить за подібними історіями, щоб уникнути домовленостей за лаштунками", - додав журналіст Михайло Співаковський.

Інтрига ще жива

Попри шанс на порятунок, команді Володимир Шаран ще потрібно втримати 15-те місце.

"Полтава", яка також вже втратила шанси залишитися в УПЛ, відстає лише на одне очко та все ще може обійти “містян” у турнірній таблиці.

Які матчі залишилися

До завершення чемпіонату командам-невдахам залишилося провести по два поєдинки.

  • "Олександрія" зіграє проти "Руха" (17 травня, виїзд) та "Кривбаса" (23 травня, вдома).
  • "Полтава" проведе матчі проти "Динамо" (16 травня – номінально вдома, хоча гра відбудеться у Києві) та "Епіцентра" (23 травня – на виїзді).

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
