"Друзі" вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукати

Середа 26 листопада 2025 10:00
"Друзі" вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукати "Друзі" в McDonald’s (фото надане пресслужбою)
Автор: Іванна Пашкевич

У McDonald’s з'явилося лімітоване "Friends Меню". Вже з 26 листопада фани серіалу "Друзі" зможуть придбати колекційні фігурки та особливе меню.

Про це РБК-Україна розповіли в прес-службі McDonald’s.

Що відомо про "Друзів" в лімітованій серії

"Ваше замовлення в "МакДональдз" може розповісти про вас не менше, ніж улюблений персонаж серіалу.

Хтось ніколи не ділиться нагетсами, хтось завжди обирає одні й ті самі страви, а хтось любить незвичні поєднання, як-от картоплю фрі з морозивом.

"Friends Меню" - це не лише набір страв, а й символ наших звичок, спільних спогадів та моментів, і тепла, яким ми ділимося з друзями", - розповіли в компанії.

&quot;Друзі&quot; вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукати"Друзі" тепер у McDonald’s (фото надане пресслужбою)

На фанів культового серіалу чекає особлива можливість поринути в світ серіалу. І в цьому допоможуть не лише іграшки.

"Із "Friends Меню" ми даємо клієнтам нагоду ще раз пережити знайомі сцени й згадати улюблених героїв, водночас насолоджуючись класичними стравами "МакДональдз". Адже найяскравіші спогади творяться саме тут - поруч із близькими, з порцією картоплі фрі чи за переглядом улюблених серіалів", - зазначила Морган Флетлі, глобальна директорка з маркетингу та керівниця відділу нових бізнес-проєктів "МакДональдз".

Кожен бокс "Friends Меню" це тематична коробка, прикрашена зображеннями відомих сцен із серіалу.

Разом із меню клієнти можуть придбати одного з шести ексклюзивних колекційних персонажів із "Друзів".

&quot;Друзі&quot; вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукати"Друзі" тепер у McDonald’s (фото надане пресслужбою)

Усі фігурки зображають героїв у їхніх характерних образах або з улюбленими супутниками:

  • Рос із мавпочкою Марселем
  • Рейчел, яка подає каву
  • Моніка в ролі шеф-кухарки
  • Фібі, що грає на гітарі
  • Чендлер з курчам
  • Джої з каченям.

&quot;Друзі&quot; вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукатиФігурка з "Friends Меню" (фото РБК-Україна)

Що входить у "Friends Меню"

Фанати можуть замовити "Friends Меню", до складу якого входить бургер чи нагетси на вибір.

Також на вибір будуть велика картопля фрі, діпи, салат або картопля фрі із сирним соусом та беконом і напій.

Крім того, кожне "Friends Меню" містить колекційну фігурку та соус "Маринара від Моніки" - ароматний італійський соус із помідорів, часнику, цибулі та зелені.

&quot;Друзі&quot; вже у McDonald’s: як виглядають іграшки та в якому меню їх шукатиФігурка з "Friends Меню" (фото РБК-Україна)

Купити меню з фігурками можна в усіх ресторанах мережі в Україні до 16 грудня або до моменту розпродажу колекції.

Читайте РБК-Україна в Google News
McDonald's
